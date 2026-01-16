brouillard-1°
Guerre contre l'Ukraine

Ce nouveau modèle de drone russe inquiète en Ukraine

Un drone Geran-2 russe est ici exposé aux côtés de chars et d&#039;équipements détruits sur la place Mykhailivska, à Kiev.
Un drone de type Shaded, modèle Geran-2 russe est ici exposé aux côtés de chars et d'équipements détruits sur la place Mykhailivska, à Kiev.Image: Imago

D’après le service de renseignement ukrainien, la Russie disposerait d’un nouveau drone Geran-2 capable d’attaquer des cibles aériennes et terrestres simultanément.
16.01.2026, 05:3816.01.2026, 05:38
Un article de
t-online

La Russie aurait mis au point une nouvelle version du drone Shahed «Geran-2», capable d’attaquer simultanément des cibles aériennes et terrestres.

Selon les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR), ce drone peut transporter à la fois un système destiné à la défense aérienne et une charge explosive conventionnelle.

Un pilotage manuel assisté par la technologie

D’après le HUR, le drone est piloté manuellement en temps réel. Dès qu’une cible est détectée, le pilote active successivement deux mécanismes: le premier déclenche une batterie chimique ainsi qu’un système de refroidissement à l’azote pour le capteur de guidage du missile, tandis que le second ouvre un capot de protection spécialement conçu dès que le capteur atteint sa température de fonctionnement.

La Russie teste une étrange stratégie à dos de cheval

Le pilote maintient le bouton de tir enfoncé en continu, et le missile est automatiquement lancé dès que le capteur verrouille la cible. Le soldat aux commandes peut également désigner des cibles manuellement.

Une évolution technique létale

Autre nouveauté: une charge explosive principale montée sur le drone. Une ogive thermobarique de type TBBCh-50M permettrait au drone de poursuivre sa mission d’attaque après le lancement du missile. Le terme «thermobarique» signifie que l’oxygène de l’air ambiant est utilisé comme agent oxydant. La Russie utiliserait comme caméra optique un modèle chinois Honpho TS130C-01, installé dans le nez du drone, ainsi qu’un modem mesh de la société Xingkay Tech.

Tous les autres composants seraient identiques à ceux des drones «Geran» standard précédents. Les composants électroniques proviendraient de différents pays, notamment des Etats-Unis, de la Chine, de Taïwan, du Japon, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse.

L'Ukraine a battu un record qui annonce un tournant dans la guerre

Selon le HUR, la publication de ces informations vise à mettre en lumière les chaînes d’approvisionnement technologiques qui soutiennent l’agression militaire russe et à renforcer la pression internationale liée aux sanctions.

Traduit de l'allemand par Anne Castella

