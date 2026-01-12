Ici, un drone Shahed (photo d'archive): ces avions de combat sans pilote causent régulièrement des destructions considérables et font de nombreuses victimes en Ukraine. Image: Efrem Lukatsky / AP

L'Ukraine a battu un record qui annonce un tournant dans la guerre

Volodymyr Zelensky n'exclut pas une fin du conflit d'ici la mi-2026. Le commandement de Kiev a, lui, déclaré qu'un nouveau cap a été franchi par les unités de drones.

Nilofar Breuer / t-online

Un article de

Alors que les négociations de paix progressent, les troupes ukrainiennes et russes poursuivent leurs combats acharnés. Sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky a évoqué des progrès significatifs lors d'une visite à Chypre:

«Nous constatons que les échanges avec nos partenaires européens et, bien sûr, avec les Etats-Unis et tous les membres de la coalition des volontaires ont franchi une nouvelle étape.»

Sur le front, toutefois, aucun cessez-le-feu ne semble en vue. Le commandant de l'armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrskyj, a au contraire annoncé un nombre record de soldats tués du côté russe, lors de son bilan, tiré mercredi sur sa chaîne Telegram:

«Le mois de décembre dernier a été le premier au cours duquel nos unités de drones ont neutralisé environ autant de soldats ennemis que la Russie en a mobilisé en un mois.»

Une hécatombe historique pour la Russie

Concrètement, le Kremlin aurait perdu plus de 33 000 hommes. Syrskyj souligne toutefois que ce chiffre ne comprend que les cas confirmés par vidéo. Les pertes réelles seraient ainsi plus élevées. Le gradé remercie tout particulièrement les membres des unités de drones ukrainiennes pour leur «efficacité dans la destruction de l'ennemi et l'amélioration constante de leurs performances au combat».

Il estime encore que 2025 a été «l'année de la grande percée» pour ces engins téléguidés. La part des drones a considérablement augmenté au sein des forces armées de Kiev, qui prévoit une nouvelle extension de ses capacités pour 2026.

Le danger de la Russie ne désenfle pas

Le commandant met toutefois en garde contre la remobilisation côté russe:

«L'ennemi n'a pas de plans moins ambitieux»

Selon les informations dont dispose l'Ukraine, les troupes adverses compteraient déjà 80 000 soldats pour les systèmes sans pilote. Oleksandr Syrskyj déclare:

«Au cours de la deuxième phase, en 2026, cela devrait doubler et atteindre 165 500. D'ici 2030, ils seraient près de 210 000.»

De plus, dans le camp ukrainien, on sait que Moscou a rempli à 106% sa mission nationale de fabrication de drones à longue portée en un an. Plus de 400 d'entre eux seraient produits chaque jour.

Le commandant de l'armée Oleksandr Syrskyj (à droite) explique la situation militaire au président Zelensky (au centre) (photo d'archive). Image: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Le commandant des drones va dans le détail

Le commandant des forces ukrainiennes de drones («Unmanned System Forces»), Robert «Magyar» Brovdi, salue également la performance de ses hommes:

«Les pilotes des forces de défense ukrainiennes ont pour la première fois atteint par leurs propres moyens (…) un équilibre entre les "entrées et les sorties"»

Il a également donné plus de détails sur les succès ukrainiens: en décembre, des drones auraient abattu 12 000 des plus de 33 000 soldats russes. Cela correspond à une augmentation de 26% par rapport au mois précédent. Plus précisément, il cite 33 019 victimes en décembre, contre 26 170 en novembre. La proportion de morts causés par des systèmes sans pilote a augmenté de 42%, passant plus précisément de 8473 en novembre à 12 037 en décembre. Puis il a lancé cet avertissement:

«Janvier ne fera pas exception à l'intensification des hostilités sur tous les fronts de l'enfer, alors continuons à travailler, frères oiseaux.»

«Oiseaux», c'est ainsi que l'on surnomme les unités sous le commandement de Brovdi. Le ministre de la Défense, Denys Schmyhal, a également annoncé que son armée recevait en moyenne plus de 1500 drones intercepteurs (plus précisément des drones anti-Shahed), par jour en décembre et en janvier.

Moscou modernise son armement

Les derniers états des lieux sur la question suggèrent que les Russes renforcent également leurs capacités. Selon le site The War Zone, Moscou poursuit le développement de son Shahed-136 en l'équipant d'un système de défense aérienne.

La Russie serait aussi en train de modifier ses autres modèles de drones. Elle travaillerait notamment sur des fonctions de contrôle visuel et des systèmes d'autoprotection.

Les violents combats se poursuivent dans l'Est

Pendant ce temps, les combats restent intenses le long des lignes de front, en particulier autour de Pokrovsk. Les troupes ukrainiennes ont récemment repoussé un commando russe près de la ville et ont attaqué un convoi militaire à l'aide d'un lance-roquettes multiple Himars.

Les récentes attaques russes ont à nouveau coupé l'approvisionnement en électricité des régions de Dnipropetrovsk et Zaporijjia. Le Kremlin a mené une «attaque massive de drones contre les infrastructures énergétiques dans plusieurs zones», a déclaré jeudi soir l'opérateur public Ukrenergo.

carte: watson

(Adaptation en français: Valentine Zenker)