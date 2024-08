Un panneau de localité à la frontière entre l'Ukraine et la Russie indique que Koursk n'est plus qu'à 108 kilomètres. Mais les soldats ukrainiens se trouvent désormais loin derrière ce panneau, sur le territoire russe. Image: AP

L'Ukraine a obtenu quelque chose de décisif en Russie

La semaine dernière, l'Ukraine a réussi à s'emparer du territoire russe. Depuis, elle parvient à le conserver et même à l'étendre en partie. Markus Reisner, expert militaire, évalue la stratégie de l'Ukraine et les risques qu'elle prend.

Depuis la semaine dernière, la guerre entre la Russie et l'Ukraine ne se déroule plus uniquement sur le territoire ukrainien. Le 6 août, les troupes de Kiev ont pénétré dans la région russe de Koursk. Elles doivent continuer à avancer, à établir des positions fortifiées, à creuser des tranchées. L'objectif est de se préparer à rester le plus longtemps possible en Russie.

Cette offensive ukrainienne surprend. Le Kremlin en premier lieu. Comme l'a résumé le gouverneur de la région de Koursk lors d'une vidéoconférence lundi, l'Ukraine contrôle 28 colonies russes et s'est avancée de douze kilomètres sur sol russe. 120 000 personnes ont dû être évacuées. Soixante mille autres personnes dans la région doivent encore être déplacées.

Images de civils russes évacués de la région de Koursk, le 13 août 2024. Image: keystone

Mardi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir à son tour sur Telegram que le gouvernement ukrainien n'avait pas l'intention d'intervenir dans le conflit:

«L'Ukraine a 74 colonies sous son contrôle»

Malgré des combats difficiles et intenses, l'avancée de ses troupes dans la région de Koursk se poursuit, a-t-il précisé. Selon le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky, l'Ukraine contrôle environ 1000 kilomètres carrés en Russie.

Il est impossible de vérifier de manière indépendante la véracité de ces informations. Quoi qu'il en soit, l'offensive ukrainienne aura des conséquences importantes sur le déroulement de la guerre. Certaines d'entre elles sont déjà visibles.

«Pas d'intérêt pour les territoires russes»

Comme l'a indiqué mardi un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, l'Ukraine «n'est pas intéressée par la conquête de territoires dans la région de Koursk». Les attaques menées sur le territoire russe visent uniquement à imposer une meilleure position de négociation pour les négociations de paix avec la Russie.

Poutine accuse l'Ukraine de vouloir déstabiliser la Russie afin de dissuader les troupes russes d'avancer dans l'est de l'Ukraine. En effet, depuis le début de l'année, l'Ukraine a certes perdu du territoire au profit de la Russie, surtout à l'est, mais de manière lente et régulière.

Les deux parties ont probablement un peu raison. C'est ce que conclut Markus Reisner. Il est officier supérieur de l'état-major général autrichien et historien militaire.

«A moyen terme, l'Ukraine tente de déplacer et de lier les forces russes hors du Donbass. Elle veut ainsi briser le dynamisme des Russes dans cette région. A long terme en revanche, l'objectif de l'Ukraine est d'améliorer sa propre position sur le champ de bataille afin de se retrouver dans une position de négociation plus favorable.» Markus Reisner, historien militaire et officier

Selon Markus Reisner, l'Ukraine a déjà atteint son objectif à court terme avec son offensive, à savoir:

«Sortir des gros titres négatifs et remonter le moral de sa propre population»

Une victoire sans gain réel

La situation dans l'est de l'Ukraine ne cesse de s'aggraver. La Russie est en train de prendre le dessus sur plusieurs fronts et s'approprie - certes à un rythme modéré - de plus en plus de territoire ukrainien.

De plus, après deux ans et demi de guerre, les troupes ukrainiennes sont fatiguées et ont subi de lourdes pertes. La communauté internationale a d'autres affaires en ligne de mire. Avec l'escalade imminente au Proche-Orient, par exemple, si l'Iran lance effectivement une grande attaque contre Israël.

Avec cette offensive surprise sur le territoire russe, l'Ukraine a réussi quelque chose de décisif:

«Une victoire claire dans l'espace informationnel»

Le monde entier a désormais les yeux rivés sur Koursk. Là où l'Ukraine a pour l'instant le dessus. «Le succès de l'attaque arrive à un moment opportun pour les Ukrainiens», décrypte Markus Reisner.

Markus Reisner, officier supérieur du service d'état-major général de l'Autriche et historien militaire. Image: zvg

Pour la Russie, en revanche, l'offensive ukrainienne est un frein:

«La guerre est arrivée en Russie, Poutine et ses dirigeants doivent rendre des comptes. Les images de la destruction de Koursk contredisent le récit russe selon lequel le pays n'est pas en guerre, mais qu'une banale ‹opération spéciale› est en cours.» Markus Reisner

Des images et des vidéos de colonnes russes détruites, de soldats ukrainiens envahissant des villages russes et capturant des soldats russes sont devenues virales sur Internet.

Au lieu de voir des bombes russes larguées sur la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine, des vidéos de bombes planantes tombant à Koursk se répandraient.

En temps de guerre, une victoire dans l'espace informationnel peut tout à fait conduire à une victoire sur le champ de bataille, estime Markus Reisner. Il compare cette situation avec les combats autour de Kharkiv à l'automne 2022.

«A l'époque, les soldats russes pensaient qu'ils étaient sur le point d'être dépassés par les troupes ukrainiennes. Ils ont fui dans la panique»

Cependant, une victoire dans cette guerre d'information ne pourrait donner de réels résultats militaires que dans les 72 premières heures. Du moins dans le cas d'une attaque surprise comme celle-ci. «Cette fenêtre d'opportunité est désormais dépassée». Et l'Ukraine n'a pu reconquérir aucun de ses propres territoires à l'est.

L'incendie de la centrale nucléaire de Zaporijia était sans doute calculé

L'incendie de la centrale nucléaire de Zaporijjia a également joué un rôle dans la guerre de l'information. Poutine a accusé l'Ukraine d'avoir tiré sur la centrale avec des drones. Volodymyr Zelensky a riposté immédiatement en accusant la Russie d'avoir mis le feu à des pneus à l'intérieur de la centrale.

Une fois de plus, il n'est pas possible de vérifier de manière indépendante quelle version est la bonne. L'hypothèse de Markus Reisner est que la Russie pourrait avoir tenté d'éloigner le regard des médias internationaux de Koursk afin de le ramener vers l'est de l'Ukraine, où la Russie gagne du terrain. Car l'image de la centrale nucléaire, dont la fumée noire s'élevait des tours de refroidissement, a dominé pendant une courte période. Markus Reisner déclare à ce sujet:

«Pour les médias, une éventuelle catastrophe nucléaire a évidemment plus d'importance que l'avancée des Ukrainiens sur le nouveau front de Koursk.» Markus Reisner

Les observateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) présents à Zaporijia ont probablement contrecarré les plans du Kremlin. Dès dimanche, ils ont levé l'alerte: «Il n'y a pour l'instant aucune conséquence sur la sécurité nucléaire». L'incendie dans la tour de refroidissement de la centrale nucléaire a pu être entièrement éteint et aucune augmentation des radiations n'a été constatée dans les environs.

Le monde (occidental) a donc pu pousser un soupir de soulagement. Dans la foulée, Zaporijia a été rapidement oubliée. Tous les regards se tournent à nouveau vers la Russie. Plus précisément vers Koursk, où l'Ukraine peut prendre le contrôle de nouveaux territoires, comme elle l'a réaffirmé mardi soir.

L'Ukraine continue donc de surfer sur la vague du succès avec son offensive de Koursk. La question est de savoir: pour combien de temps encore?

Tout dépend de l'endroit où la Russie retire ses troupes

Pour que la stratégie ukrainienne visant à obtenir une meilleure position de négociation et à attirer les troupes russes de l'est de l'Ukraine en Russie porte ses fruits, elle doit désormais tenir le territoire russe conquis du mieux possible, selon Markus Reisner. Cela demande de résister à la pression russe sur plusieurs fronts et cette manœuvre n'est pas sans risque.

A Koursk, l'Ukraine risque de gaspiller de précieuses ressources qui pourraient être utilisées pour sa propre défense, par exemple dans le Donbass. Des soldats, du matériel, des armes, des munitions.

Grâce à l'offensive à Koursk, Volodymyr Zelensky peut à nouveau donner des nouvelles positives après une longue période. Image: EPA

Pour Markus Reisner, il n'y a pas d'équivoque: «Poutine ne tolérera pas de troupes ukrainiennes en Russie et il tentera de renverser la situation»

On peut d'ores et déjà observer que les troupes russes intensifient leurs attaques dans l'est de l'Ukraine. Et à Koursk, elles lanceraient des attaques aériennes contre les troupes ukrainiennes qui sont encore en train d'installer leurs positions défensives. Depuis samedi, on observe que les forces russes avancent en direction des troupes ukrainiennes à Koursk.

La question décisive pour la suite de la guerre est donc la suivante: où la Russie va-t-elle trouver ses forces pour chasser les troupes ukrainiennes de Koursk?

Vladimir Poutine ne parle pas de guerre à son peuple, même après que l'Ukraine a réussi à conquérir des territoires russes. Image: keystone

Markus Reisner attribue les véhicules avec lesquels les soldats russes s'approchent des troupes ukrainiennes à Koursk au groupement opérationnel «SEVER». Cela montre que la Russie n'a jusqu'à présent retiré ses forces que de la zone située au nord de Kharkiv.

«Si le calcul des Ukrainiens ne fonctionne pas dans les jours et les semaines à venir, le pays sera confronté au dilemme de devoir approvisionner dès maintenant un front encore plus long», dit Markus Reisner. Selon les déclarations de l'état-major ukrainien, la Russie aurait jusqu'à 700 000 hommes disponibles d'ici la fin de l'année. Le Kremlin pourrait ainsi poursuivre sa guerre d'usure en Ukraine, malgré l'humiliation de Koursk.

«Dans le pire des cas, l'Ukraine s'est surestimée avec son offensive à Koursk.»

A moyen terme, les Ukrainiens pourraient se rendre compte de leur mauvais choix tactique avec l'offensive de Koursk.