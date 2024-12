Un char russe détruit, abandonné en Ukraine. Image: AP

Moscou aurait perdu la moitié de ses stocks de chars

Une nouvelle analyse montre que les réserves de chars russes ont diminué de 53% depuis le début du conflit.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, en février 2022, les pertes de matériel ont été immenses. Les photos des chars endommagés ou détruits, abandonnés dans les campagnes ukrainiennes, ont fait le tour du monde et sont devenues l'une des premières images marquantes du conflit.

Selon le blog de référence Oryx, qui documente ce type de pertes en se basant sur des sources ouvertes, la Russie a perdu près de 20 000 véhicules, 14 700 desquels ont été détruits. Ce nombre comprend notamment quelque 2500 chars d'assaut, 1400 véhicules militaires blindés (AFV) et 4000 véhicules de combat d'infanterie (IFV).

Et pourtant, malgré ces énormes pertes, la Russie ne semble pas connaître de pénurie, du moins jusqu'à présent, grâce notamment aux immenses stocks de véhicules hérités de la Guerre Froide. Ces réserves semblent toutefois diminuer. C'est ce que montre une nouvelle analyse élaborée à partir de sources ouvertes, signalée ce lundi par le centre de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW).

Beaucoup de vieux chars

Selon cette enquête, diffusée sur X par son auteur, un certain «Jonpy99», la Russie dispose encore de 47% de son stock de chars d'avant-guerre. Leur nombre serait ainsi passé de 7010 à 3331. Même scénario pour les véhicules de combat d'infanterie, dont les réserves ont chuté de 48%.

L'analyse montre également que les chars les plus modernes se font rares. Ainsi, tous les T-90 que Moscou tenait en réserve auraient été déployés. De façon similaire, des quelque 1600 T-80 disponibles avant le 24 février 2022, seuls 157 seraient encore stockés en Russie. En revanche, le Kremlin disposerait encore de la plupart de ses anciens T-72, T-64/62 et T-54/55.

Pour établir ces chiffres, Jonpy99 a étudié et comparé les images satellites de plusieurs dépôts militaires russes. On y voit de longues files de véhicules parqués à l'extérieur, exposés aux éléments et laissés à l'arrêt, parfois pendant des années. Des conditions tout sauf idéales, note Jonpy99:

«Un véhicule qui ne bouge pas pendant si longtemps est un véhicule mort, à moins qu'il ne fasse l'objet d'un processus de réparation très long et coûteux» Jonpy99

Par conséquent, de nombreux véhicules seraient actuellement «en mauvais état». «Cela se produit dans de nombreuses bases», assure-t-il. Dans d'autres termes, complète l'ISW, les forces russes ne seraient pas en mesure d'utiliser nombre de ces vieux chars.

Octobre a été le pire mois pour Moscou

Le think tank souligne pourtant qu'il n'était pas en mesure de vérifier leur état de conservation de manière indépendante. Sans oublier que les forces russes peuvent également se servir de vieux chars pour réparer les modèles plus récents opérant en Ukraine, ajoute-t-il. «Ce qui serait difficile à déterminer sur la seule base de l'imagerie satellite».

De plus, les troupes russes peuvent également disposer de véhicules blindés et de chars supplémentaires qui ne sont pas visibles sur les images satellites.

Une chose est sûre: les pertes de matériel russes continuent d'augmenter. Selon Oryx, Moscou a perdu plus d'équipements en octobre 2024 qu'au cours de n'importe quel autre mois depuis le début de la guerre. Ce qui semble porter ses fruits: ces derniers mois, l'armée de Poutine ne cesse d'avancer dans l'est de l'Ukraine.

