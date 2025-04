Etait-ce l'attaque de trop pour les Ukrainiens? Keystone

Poutine bombarde des enfants: Trump accusé d'être «complice»

L'explosion d'un missile sur une place de jeu en Ukraine, dans la ville natale de Volodymyr Zelensky, a été le tragique point culminant d'une série de frappes russes. Une vingtaine de morts sont à dénombrer, dont la moitié sont des enfants. La colère contre Vladimir Poutine est profonde. Mais aussi contre Donald Trump.

Bojan Stula / ch media

Plus de «International»

Il en faut beaucoup pour ressentir encore de la colère après trois ans de guerre, des centaines de milliers de morts, d'innombrables crimes et des villages en ruines. Cependant, la récente vague de frappes russes sur l'Ukraine semble toucher même ceux qui pensaient s'être accoutumés à ces atrocités.

Vendredi dernier, la mort d'une vingtaine de civils après une frappe dans un parc de la ville de Kryvyï Rih, a constitué le point culminant et tragique d'une semaine marquée par des bombardements russes incessants. Neuf d'entre eux sont des enfants et adolescents, âgés de 3 à 16 ans. Ils ont perdu la vie dans lorsqu’une bombe russe, vraisemblablement à sous-munitions, a frappé le lieu d'origine de Volodymyr Zelensky, faisant un bain de sang. Sur le réseau X, une vidéo montrant la place de jeux, 30 minutes avant la frappe, a été diffusée par une mère dont la fille a été blessée:

Le Kremlin a confirmé la frappe sur Kryvyï Rih, mais a affirmé qu'elle visait une réunion «d'officiers occidentaux et ukrainiens dans un restaurant», prétendant avoir éliminé ces derniers avec succès. L'état-major ukrainien qualifie cette déclaration de pur mensonge. Selon le New York Times, qui se base sur une mission d'observation de l'ONU présente sur place, il s'agissait en réalité d'une réunion d'esthéticiennes.

Deux des ados tués, âgés de 15 ans, sont enterrés. Keystone

Dimanche, un autre raid aérien a frappé Kiev, faisant au moins un mort et trois blessés; dans la nuit de dimanche à lundi, le nombre de victimes des frappes aériennes a encore augmenté, avec sept blessés supplémentaires. Selon les informations fournies par Kiev, la semaine dernière, l'Ukraine a été touchée par plus de 1460 bombes planantes, 670 drones de combat et plus de 30 missiles.

Poutine et Trump critiqués

En Ukraine, les réactions sont vives. En ligne, un opérateur ukrainien de drones, qui a perdu sa femme lors d'une frappe aérienne en 2022, est révolté.

«Tout ce que je veux faire désormais, c'est tuer, tuer et encore tuer des Russes» Un opérateur de drones ukrainien

Un autre soldat ukrainien, «Dmitri», a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux à l'égard du président américain Donald Trump, l'accusant d'avoir «vendu son pays à Poutine». Il a ajouté qu'il souhaitait à Trump «une mort aussi douloureuse et difficile» que celle du petit enfant de trois ans décédé sur l'aire de jeu.

Une critique partagée par certains opposants au président américain. Sur le réseau X, le général trois étoiles américain et ancien commandant de l'Otan en Europe, Mark Hertling, a déclaré:

«Lorsque le gouvernement américain soutient Poutine, nous devenons des complices de ces crimes de guerres, et de bien d'autres» Mark Hertling réseau x

L'ancien président de la Chambre des représentants et figure républicaine, Newt Gingrich, a pour sa part parlé d'une «insulte délibérée envers les Etats-Unis», et a ajouté que «Poutine devra en payer le prix».

Cette frappe sur la ville natale de Zelensky, visant des femmes et des enfants, représente selon lui, un test.

«Quelle quantité de malhonnêteté, de brutalité et d'agressivité serons-nous prêts à tolérer» New Gingrich

Violation du cessez-le-feu?

Dimanche, le président ukrainien a écrit qu'une partie des missiles ont été lancés depuis des navires de guerre russes en mer Noire, ce qui constituerait une violation du récent cessez-le-feu et un nouvel indice montrant que «Poutine ne veut pas mettre fin à la guerre». L'Ukraine attend désormais une réaction des Etats-Unis ainsi que de tous ceux «en Europe et dans le monde qui souhaitent véritablement la paix».

Donald Trump, de son côté, tente de jouer sur tous les tableaux. Lors d'une conférence de presse improvisée, dimanche à bord d'Air Force One, Donald Trump a répondu à une question sur les négociations de paix en Ukraine:

«Nous parlons avec la Russie. On voudrait qu'ils arrêtent. Je n'aime pas ces bombardements» Donald Trump

Une réponse qui a suscité beaucoup de moqueries en Ukraine. A l'image de ce message très ironique sur X:

«Puissant. Voilà qui fait peur aux dictateurs. Poutine doit se sentir désolé maintenant, c'est certain» Maria Drutska réseau x

Traduit et adapté par Noëline Flippe et Alexandre Cudré