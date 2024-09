Une immense explosion secoue le dépôt de munitions de Toropets, en Russie. Image: X

L'Ukraine a provoqué un petit séisme en Russie

Ce n'est pas la première fois que Kiev bombarde des installations situées sur le territoire russe. Cette fois, pourtant, le résultat est particulièrement impressionnant.

L'attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans la petite ville de Toropets, située à environ 400 kilomètres de Moscou, dans la région de Tver. La cible: le 107e arsenal de la Direction générale des missiles et de l'artillerie de l'armée russe. Un entrepôt qui, comme son nom suggère, était rempli d'engins explosifs. Selon une source des services de sécurité ukrainiens, qui a revendiqué la frappe, des missiles balistiques, des bombes aériennes guidées et des munitions d'artillerie y étaient stockés.

C'est probablement à cause de son contenu - jusqu'à 30 000 tonnes de munitions selon plusieurs sources - que les explosions déclenchées par les drones ukrainiens ont été aussi puissantes. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et par des médias russes et ukrainiens montrent une gigantesque détonation illuminer le ciel; une immense boule de feu qui s'élève et prend la forme d'un champignon, tandis que l'onde de choc se propage sur un très large périmètre.

La première déflagration a été suivie par de nombreuses explosions secondaires. D'après plusieurs sources, les incendies ont continué de faire rage pendant une bonne partie de la journée. «Les habitants signalent que l'installation continue de brûler et d'exploser», résumait sur X le compte de renseignement open source OSINTtechnical, photos à l'appui. D'énormes panaches de fumée étaient visibles à des kilomètres à la ronde:

Un petit tremblement de terre

Des images satellites montrent que la fumée des incendies était visible depuis l'espace. Selon Radio Free Europe, les stations de surveillance des tremblements de terre ont détecté des ondes sismiques équivalentes à un petit séisme à proximité du lieu de l'attaque.

Les autorités régionales ont annoncé qu'un «incendie était en cours d'extinction à l'endroit où sont tombés les débris d'un drone» à Toropets, sans mentionner d'entrepôt d'armement. Une «évacuation partielle de la population» a été ordonnée, même si la situation était «sous contrôle».

Des sources proches du renseignement russe ont déclaré que la défense anti-aérienne avait abattu des drones au-dessus de la région de Tver dans la nuit de mardi à mercredi, rapporte Newsweek. Pourtant, des débris auraient provoqué un incendie dans l'installation militaire, suivi de la détonation des munitions.

La ville de Toropets est située à plus de 400 kilomètres de la frontière ukrainienne.

Pollution chimique

L'explosion du dépôt de munitions inquiète déjà les organisations de défense de l'environnement. Le Conflict and Environment Observatory (CEOBS) affirme sur X que ce type d'incident «peut laisser une empreinte environnementale importante, tant par les effets de souffle que par la pollution chimique».

«Il s'agit certainement de l'un des événements les plus importants de ce type que nous ayons suivi au cours de l'invasion de l'Ukraine», commente le CEOBS. La partie sud de l'installation se trouve à proximité d'un affluent de la rivière Daugava, qui se jette dans la mer Baltique, ajoute l'organisation.

«Cela nous rappelle que les incidents importants de ce type peuvent avoir des conséquences transfrontalières sur l'environnement» CEOBS

