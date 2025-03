Des militaires ukrainiens préparent un drone d'attaque Vampire près de la ligne de front dans la région de Donetsk, Ukraine, samedi 8 février 2025. Image: AP

«On ne peut pas rivaliser»: les Etats-Unis demandent de l'aide à l'Ukraine

Depuis l'invasion russe, l'Ukraine est devenue le centre du développement des drones. L'armée américaine mise également sur ces appareils qui ont fait leurs preuves au combat.

Le ministère américain de la Défense aurait demandé de l'aide à l'Ukraine pour le développement de drones. Selon le Wall Street Journal, les entreprises locales ne répondent pas aux exigences de l'armée américaine.

Les entreprises ukrainiennes sont expertes dans la production de drones efficaces et bon marché, qui ont fait leurs preuves dans la guerre contre la Russie. L'Ukraine a notamment fait des progrès considérables dans le domaine des systèmes aériens et navals sans pilote au cours des deux dernières années, peut-on lire dans l'article du Wall Street Journal. L'armée américaine s'intéresserait surtout aux technologies qui sont rapidement opérationnelles et qui ont déjà été testées sur le champ de bataille.

Le journal cite un représentant du Pentagone qui a déclaré que les entreprises ukrainiennes «développent, testent et déploient de nouveaux systèmes en quelques semaines». Cette rapidité serait bien plus avantageuse que les longs processus de développement des entreprises de défense américaines. Selon le Wall Street Journal, le ministère américain de la Défense a déjà entamé des discussions avec plusieurs fabricants ukrainiens afin d'explorer d'éventuelles coopérations.

Impossible de «rivaliser avec l'Ukraine»

Nathan Mintz, cofondateur du développeur de drones californien CX2, partage cet avis:

«Aucune entreprise américaine ne peut rivaliser avec l'Ukraine. On sait simplement que leurs appareils fonctionnent. Ils ont le laboratoire ultime dans lequel leurs appareils sont testés sous toutes les coutures.»

Les Etats-Unis sont par ailleurs très intéressés par les technologies en essaim. Les drones ukrainiens ont montré qu'ils pouvaient vaincre les systèmes de défense antiaérienne de l'adversaire en volant en grands groupes coordonnés. Cette stratégie serait d'une grande importance pour la conduite future de la guerre.

Cette coopération pourrait conduire les Etats-Unis à investir davantage dans l'industrie des drones ukrainienne. Il n'est toutefois pas clair dans quelle mesure les lois américaines ou les contrats existants avec des entreprises de défense nationale pourraient entraver une coopération plus étroite avec des fabricants étrangers.

Les gouvernements de Washington et de Kiev ont également connu de fortes dissensions politiques ces derniers temps. Il est donc difficile d'évaluer l'impact des relations tendues entre les deux pays sur la coopération dans le domaine de la technologie des drones.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci