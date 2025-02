Comment Zelensky a négocié l'aide d'Israël

Pour la première fois depuis le début de la guerre, Israël fournit à l'Ukraine une quantité significative de missiles Patriot. L'accord n'a été conclu que parce que Zelensky a négocié habilement.

La nouvelle est tombée tôt mercredi matin et a fait étonnamment peu de bruit. Elle aurait pourtant difficilement pu avoir une plus grande importance pour l'Ukraine. En effet, les Etats-Unis ont fait venir cette semaine environ 90 missiles anti-aériens Patriot d'Israël en Pologne pour les livrer ensuite à l'Ukraine. C'est ce qu'a rapporté le portail américain Axios, se référant à des initiés.

Il s'agit d'un renfort dont la défense aérienne du pays avait grand besoin. Le président Volodymyr Zelensky demande depuis des mois une augmentation significative du bouclier de protection pour son pays. Il a réclamé à plusieurs reprises aux chefs de gouvernement occidentaux de fournir davantage de systèmes de défense aérienne et les munitions correspondantes.

Israël désormais livre des munitions et peut-être aussi d'autres éléments du système Patriot, comme des radars. Jusqu'à présent, l'Etat Hébreu avait renoncé à fournir une aide militaire à Kiev. La livraison des 90 missiles Patriot de fabrication américaine est désormais l'une des «principales priorités» du ministère américain de la Défense, comme l'a écrit Axios. Selon le portail, l'administration Trump souhaiterait que l'Ukraine puisse se défendre contre les bombardements russes et mieux protéger ses infrastructures critiques.

Netanyahou a hésité par peur de représailles russes

Les systèmes que les Etats-Unis avaient mis à la disposition de son allié israélien pendant la première guerre du Golfe au début des années 90 sont des PAC-2, c'est-à-dire des missiles de première génération. Les forces armées israéliennes (Tsahal) les ont retirés du service en avril de l'année dernière. Depuis, ils étaient entassés dans les entrepôts de Tsahal ou étaient utilisés à des fins de formation. Israël n'a plus besoin des Patriots, car le pays a développé ses propres systèmes de défense aérienne, notamment le Dôme de fer, l'Arrow et la Fronde de David.

Axios a appris de plusieurs sources gouvernementales américaines que le gouvernement ukrainien aurait déjà approché le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au printemps dernier avec l'idée de renvoyer les systèmes Patriot aux Etats-Unis. Mais il semble que Netanyahou ait hésité par crainte de représailles de la part de Moscou. Il avait sans doute peur que Poutine n'arme en retour l'ennemi juré d'Israël, l'Iran.

Mais en septembre 2024, le premier ministre israélien aurait finalement accepté la proposition de Zelensky sous une condition: l'autorisation d'organiser un pèlerinage de juifs ultra-orthodoxes à Ouman, une ville située en Ukraine qui abrite la tombe d'un célèbre savant religieux juif, le rabbin Nahman.



Des bombardements quasi quotidiens

Ni le Pentagone, ni les gouvernements israélien et ukrainien n'ont voulu confirmer l'existence de cet accord au média américain Axios. Le portail a toutefois appris que des avions de transport de type Boeing C-17 «Globemaster» avaient atterri ces derniers jours sur une base militaire en Pologne. De là, les systèmes devraient être acheminés vers l'Ukraine. La chaîne CNN a confirmé au moins une partie de l'enquête en se référant à ses propres sources.

Ce n'est qu'en novembre que l'ancien président américain Joe Biden avait annoncé l'envoi à l'Ukraine de plus de 500 missiles pour les systèmes de défense aérienne Patriot et Nasam. Cela devait être financé par le paquet d'aide de 7 milliards de dollars que le Congrès américain avait défini avant l'entrée en fonction de Donald Trump.

L'Ukraine est terrorisée presque quotidiennement par des bombardiers russes équipés de bombes planantes, de drones, de missiles à courte portée et de missiles hypersoniques. Les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine sont ainsi surchargés et de plus en plus d'engins explosifs trouvent leur cible. Il en résulte de nombreux morts et blessés parmi la population civile ainsi que des destructions considérables pour l'infrastructure du pays.

