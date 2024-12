«Les services spéciaux ennemis se sentent à l’aise sur le territoire russe et se déplacent pratiquement en toute impunité, surtout dans la capitale et les grandes villes. En Russie, il existe une couche énorme de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes travaillant secrètement pour l'ennemi. Il s'agit de sabotage, de collecte et de transmission d'informations. Ces personnes sont recrutées avec succès par les services spéciaux occidentaux et ukrainiens. Nos services de renseignement devraient surveiller ce contingent.»