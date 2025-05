Les suspects auraient prévu des actes de sabotage en Allemagne pour le compte de la Russie. Shutterstock

Un recrue du Kremlin arrêtée en Suisse pour des projets de sabotage

Des Ukrainiens suspectés d'être aux ordres de Moscou ont été arrêtés en Allemagne et en Suisse. Ils auraient eu pour objectif «commettre des attaques incendiaires et à l'explosif contre le transport de marchandises».

Trois Ukrainiens soupçonnés de préparer des actes de sabotage en Allemagne pour le compte de la Russie ont été arrêtés ces derniers jours en Allemagne et en Suisse. Le parquet fédéral allemand a annoncé ces arrestations, mercredi.

Les suspects, recrutés «probablement sur ordre des autorités russes», avaient pour objectif de «commettre des attaques incendiaires et à l'explosif contre le transport de marchandises» en Allemagne, et l'un d'entre eux a procédé à un test fin mars, affirme le parquet dans un communiqué.

Après avoir «accepté de provoquer un incendie criminel grave ainsi qu'une explosion à la dynamite», les suspects devaient, «en se répartissant les tâches depuis l'Allemagne, envoyer à des destinataires en Ukraine des colis contenant des engins explosifs ou incendiaires qui devaient s'enflammer pendant le transport», précise le ministère public.

Dans le canton de Thurgovie

Pour préparer ces attaques, l'un des trois hommes, présenté comme Vladyslav T., «a envoyé deux colis tests fin mars 2025 à Cologne, qui contenaient entre autres des traceurs GPS», toujours selon le parquet.

Le parquet fédéral, compétent pour les affaires de terrorisme, s'est chargé du dossier «en raison de son importance particulière» et a obtenu le transfert d'un autre suspect, Yevhen B., depuis le canton de Thurgovie, où il a été arrêté lundi. Les deux autres hommes, Vladyslav T. et Daniil B., ont été arrêtés en fin de semaine dernière en Allemagne, respectivement à Cologne et Constance.

Un colis avait pris feu dans un centre DHL

Les autorités allemandes sont en alerte face à la menace d'actes de sabotage imputés au Kremlin. Des cas de colis incendiaires avaient secoué l'Europe l'été dernier.

👉Notre suivi en direct de la guerre en Ukraine👈

Fin avril, une enquête de médias allemands détaillait comment les services de renseignement militaire russes (GRU) ont recruté sur les réseaux sociaux «des agents pour commettre des actes de sabotage dans l'Union» européenne, notamment via les colis contenant des engins incendiaires.

Un de ces colis avait pris feu dans un centre du transporteur DHL à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, en juillet 2024. (jzs/ats)