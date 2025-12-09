Trump estime que l’Ukraine n’est «plus une démocratie» et attaque Zelensky

Entre attaques contre Biden, critiques des Européens et pression sur Zelensky, Trump impose une nouvelle lecture politique de la guerre en Ukraine.

L'Ukraine, qui «a perdu beaucoup de territoires», devrait organiser des élections, a estimé Donald Trump dans un entretien mardi au site Politico, réitérant de vives critiques à l'égard du chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky. «Je pense que c'est le moment» d'organiser des élections, a affirmé le président américain, accusant Kiev d'«utiliser la guerre» pour s'en abstenir.

Les dirigeants ukrainiens «parlent de démocratie mais on arrive à un point où ce n'est plus une démocratie (...). Le peuple ukrainien devrait avoir ce choix», a insisté le locataire de la Maison Blanche:

«Je ne sais pas qui gagnerait»

Donald Trump. Keystone

Sans la loi martiale, en place depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 et qui empêche la tenue du scrutin, la présidentielle ukrainienne aurait dû être organisée en mars 2024.

Attaque contre Zelensky

Donald Trump a réitéré les reproches émis dimanche au président ukrainien, réaffirmant qu'il n'avait pas lu son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. «Beaucoup de gens meurent. Donc ce serait vraiment bien s'il le lisait».

D'autant, a-t-il assuré, que Moscou «a l'avantage» sur le plan militaire et «l'a toujours eu». La Russie est «beaucoup plus grande» que son adversaire et «à un moment donné, généralement, la taille fera la différence».

La Russie est en position de force pour négocier, a-t-il encore relevé, alors que ses forces ont réalisé en novembre leur plus grosse progression sur le front depuis un an, selon l'analyse par l'AFP de données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Critiques contre Biden

«Ce n'est pas une guerre qui aurait dû se produire», a encore estimé Donald Trump, regrettant les «millions de personnes» tuées. «Quelle triste chose pour l'humanité», a-t-il ajouté en dénonçant l'aide apportée à l'Ukraine par son prédécesseur démocrate. Joe «Biden leur a donné 350 milliards de dollars si bêtement. S'il ne les avait pas donnés, peut-être que quelque chose d'autre serait arrivé», a considéré Donald Trump.

Selon lui, «une partie du problème» est que Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine «se détestent vraiment beaucoup» et qu'il est donc «très difficile pour eux d'essayer de conclure un accord».

Interrogé pour savoir s'il estimait que l'Ukraine avait perdu la guerre, il a répondu qu'elle avait d'ores et déjà «perdu beaucoup de territoire», critiquant au passage les Européens.

«Ils ne font pas du bon travail. Ils parlent trop et ne font rien de concret»

Les alliés européens de l'Ukraine ont affiché lundi à Londres leur solidarité avec Kiev, qui affirme n'avoir «aucun droit» pour céder à la Russie les territoires réclamés par Moscou. (jah/ats)