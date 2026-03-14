Le philosophe allemand Jürgen Habermas au Musée juif lors d'une cérémonie de remise du prix «Compréhension et tolérance» à Berlin, le 13 novembre 2010. Image: AFP

Le philosophe Jürgen Habermas nous a quitté

Le philosophe allemand Jürgen Habermas, l'un des représentants de l'École de Francfort, s'est éteint, a confirmé samedi une porte-parole de sa maison d'édition Suhrkamp Verlag, citant la famille.

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Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, a indiqué à l'AFP samedi une porte-parole de sa maison d'édition, Suhrkamp Verlag, se fondant sur des informations de la famille de cet intellectuel engagé.

Il est décédé à 96 ans à Starnberg, dans le sud de l'Allemagne, a-t-elle précisé.

Monument de la pensée contemporaine

Considéré, jusqu'à son décès, comme l'un des grands philosophes de notre temps, il était l'une des figures de proue de la seconde vague de l'École de Francfort - courant de pensée né dans les années 1950, souvent considéré comme fondateur ou paradigmatique de la philosophie sociale ou de la théorie critique.

Il a notamment été l'auteur de La Logique des sciences sociales, de Raison et légitimité: problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, ou encore De l’éthique de la discussion.

(ats/afp/dag)