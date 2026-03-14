Le philosophe Jürgen Habermas nous a quitté
Le philosophe allemand Jürgen Habermas est mort, a indiqué à l'AFP samedi une porte-parole de sa maison d'édition, Suhrkamp Verlag, se fondant sur des informations de la famille de cet intellectuel engagé.
Il est décédé à 96 ans à Starnberg, dans le sud de l'Allemagne, a-t-elle précisé.
Monument de la pensée contemporaine
Considéré, jusqu'à son décès, comme l'un des grands philosophes de notre temps, il était l'une des figures de proue de la seconde vague de l'École de Francfort - courant de pensée né dans les années 1950, souvent considéré comme fondateur ou paradigmatique de la philosophie sociale ou de la théorie critique.
Il a notamment été l'auteur de La Logique des sciences sociales, de Raison et légitimité: problèmes de légitimation dans le capitalisme avancé, ou encore De l’éthique de la discussion.
(ats/afp/dag)