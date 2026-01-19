brouillard-3°
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

La Russie mise sur des modèles de drones encore plus meurtriers

Ici, un drone de type Shahed, un Geran-2 de fabrication russe, est exposé aux côtés de chars et d&#039;équipements russes détruits sur la place Mykhailivska à Kiev.
Un drone d'attaque russe Geran-2 (photo d'archive): les nouveaux modèles devraient avoir une portée d'environ 1000 kilomètres.Image: Imago

Le nouveau drone «Geran-5» russe fait craindre le pire en Ukraine

Le Kremlin continue à développer ses drones de combat. De nouveaux modèles et armements pourraient poser des défis supplémentaires à la défense aérienne ukrainienne.
19.01.2026, 07:0919.01.2026, 07:09
Un article de
t-online

La Russie perfectionne et modernise ses drones de combat. C'est ce qui ressort des informations fournies par les services de renseignement militaire ukrainiens (HUR) et des analyses d'experts occidentaux.

Au début de la guerre en 2022, Moscou disposait d'environ 150 à 200 appareils iraniens de type Shahed-136 par mois. La Russie a ensuite commencé à produire en série ses propres répliques, les Geran. Ils attaquent régulièrement les villes ukrainiennes en grands essaims et ils sont principalement employés contre les infrastructures civiles.

Une pluie de drones

En 2025, la Russie aurait lancé près de 55 000 drones Shahed et leurs variantes, selon Yasir Atalan. Il est analyste pour le groupe de réflexion américain CSIS et a décortiqué les informations de l'armée de l'air ukrainienne.

Bien que celle-ci parvienne à intercepter une partie de ces engins relativement lents, Moscou travaille à la mise au point de modèles plus rapides et plus difficiles à combattre.

Modèles plus rapides et nouveaux armements

Outre le Geran-2 à hélice, le Kremlin utilise désormais le Geran-3. Il serait équipé d'un turboréacteur et atteindrait des vitesses nettement plus élevées. Au début de l'année, une autre variante a fait son apparition. Le HUR la désigne sous le nom de Geran-5.

Ce nouveau drone russe inquiète en Ukraine

Selon l'armée ukrainienne, cet engin mesure environ six mètres de long et son réacteur est plus puissant encore. On estime son rayon d'action à environ 1000 kilomètres et sa tête explosive pèserait jusqu'à 90 kilos. Contrairement aux versions précédentes, il ressemble davantage, selon HUR, au drone iranien Karrar qu'aux développements russes connus.

Le Kremlin étudierait aussi de nouveaux concepts d'utilisation pour ce drone. Il envisagerait ainsi de le lancer à partir d'avions de type Soukhoï Su-25 pour augmenter encore sa portée. Et chercherait à armer l'engin avec des missiles air-air de courte portée.

Une image des dégâts causés à un hôpital militaire après l&#039;une des six frappes meurtrières menées par le drone Geran à Kharkiv, le 29 mars 2025.
Une image des dégâts causés à un hôpital militaire après l'une des six frappes meurtrières menées par le drone Geran à Kharkiv, le 29 mars 2025.Image: Imago

Des tests auraient par ailleurs démarré sur le Geran-2 avec des missiles à courte portée R-60. Selon les experts ukrainiens, ces drones pourraient cibler les hélicoptères et les avions de la défense ennemie.

Des essaims de drones connectés

De plus, Moscou semble vouloir améliorer la connectivité de ses drones. Selon Fabian Hinz, analyste à l'International Institute for Strategic Studies, on a retrouvé des débris de Geran équipés de modems et d'antennes pour les réseaux mesh.

La Russie teste une étrange stratégie à dos de cheval

Dans ce réseau «maillé», comme on l'appelle encore, les drones pourraient se transmettre des commandes de contrôle et des données d'images. La Russie contrôlerait alors à distance des appareils sur de longues distances et pourrait les utiliser de manière plus flexible contre des cibles mobiles.

On pourrait ainsi directement contrôler ces armes, qui se limitaient jusqu'à présent principalement à des itinéraires préprogrammés. Selon les experts, elles pourraient voler plus longtemps au-dessus des zones cibles à l'avenir. Et attaquer des objets en mouvements, tels que des trains.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

Plus d'articles sur les drones et l'Ukraine
Les Etats-Unis veulent envoyer des drones encore plus redoutables à Kiev
1
Les Etats-Unis veulent envoyer des drones encore plus redoutables à Kiev
de Jonas Follonier
Ces drones russes meurtriers fonctionnent avec une puce suisse
1
Ces drones russes meurtriers fonctionnent avec une puce suisse
«Les Javelin sont plus efficaces que les drones pour détruire les chars russes»
«Les Javelin sont plus efficaces que les drones pour détruire les chars russes»
de Corsin Manser
«Un héros pour l'Ukraine»: comment un skater de 15 ans a sauvé Kiev
«Un héros pour l'Ukraine»: comment un skater de 15 ans a sauvé Kiev
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Les drones tueurs russes vole grâce à une technologie suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Indonésie: un petit avion avec 11 personnes est porté disparu
Les secours indonésiens ont lancé samedi d’importantes recherches après la perte de contact avec un avion à turbopropulseur de la compagnie Indonesia Air Transport, qui survolait l’est de l’archipel avec 11 personnes à bord.
Les autorités indonésiennes étaient samedi après-midi à la recherche d'un petit avion transportant 11 passagers, avec lequel elles ont perdu le contact alors qu'il survolait l'est du pays, ont déclaré des responsables des secours à l'AFP.
L’article