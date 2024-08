Poutine et un hélicoptère Mi-17. keystone (montage watson)

Moscou veut empêcher Kiev de mettre la main sur ses armes soviétiques

Dans sa défense contre la Russie, l'Ukraine ne se contente pas des armes occidentales: elle utilise aussi de vieilles armes soviétiques. Mais Moscou veut désormais empêcher leur livraison à tout prix.

Julian Seiferth / t-online

Pour tenter d'écraser les troupes de Kiev dans son assaut en Ukraine, Moscou tente de stopper les livraisons d'armes à Zelensky. Et si on pense beaucoup aux armes occidentales, américaines et allemandes en tête, les armes des vieux stocks soviétiques font également partie de l'équation.

Le Kremlin travaillerait activement à stopper le transfert d'armes de l'époque soviétique vers l'Ukraine. Moscou tente de retirer au mieux qu'elle peut les licences des entreprises étrangères capables de réparer les équipements soviétiques, explique Newsweek.

«Les licences des entreprises autorisées à réparer les équipements militaires de fabrication soviétique seront retirées. Les livraisons de pièces détachées et de composants seront suspendues et d'autres mesures seront prises pour empêcher le transfert illégal d'armes vers l'Ukraine» Dimitri Chougaïev, directeur du Service de coopération militaire et technique de Russie

La Russie a déjà révoqué, en 2022, les licences de plusieurs entreprises basées en Bulgarie et en République tchèque pour la réparation d'hélicoptères militaires de conception soviétique, a encore expliqué Dimitri Chougaïev. Il a ajouté que le service de coopération militaire et technique surveillait «strictement le transfert non autorisé» de matériel militaire russe vers d'autres pays.

Pas un phénomène nouveau

Les tentatives russes de stopper les livraisons d'armes à l'Ukraine interviennent à un moment critique pour le régime de Vladimir Poutine. Parallèlement, l'Ukraine a récemment lancé une offensive dans la région russe de Koursk, au cours de laquelle les forces armées ukrainiennes ont pris le contrôle de 74 colonies, d'après le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le transfert d'armes soviétiques vers l'Ukraine n'est pas un phénomène nouveau. Quelques semaines seulement après le début de la guerre, au printemps 2022, les Etats-Unis annonçaient déjà la livraison d'hélicoptères de transport Mi-17 de conception soviétique, initialement destinés à l'armée afghane.

Un hélicoptère Mi-17 (image d'illustration). Keystone

Le président américain Joe Biden avait alors déclaré que l'Ukraine recevrait «des systèmes d'artillerie, des munitions d'artillerie et des véhicules blindés de transport de troupes». Il a également autorisé le transfert d'hélicoptères supplémentaires à l'Ukraine. Les premiers de ces hélicoptères sont arrivés dans le pays en mai 2022.

Les récents combats dans la région de Koursk posent désormais de nouveaux défis aux forces armées russes. Après que Kiev a lancé une offensive blindée le 6 août, les troupes ukrainiennes ont réussi à conquérir en quelques jours plus de territoires dans la région de Koursk que la Russie n'en a conquis en Ukraine depuis le début de l'année.

Selon une analyse du site d'investigation russe Agentstvo, les forces ukrainiennes ont conquis un territoire de plus de 1000 kilomètres carrés dans la région de Koursk depuis le début de l'offensive. Volodymyr Zelensky a déclaré dernièrement dans une allocution vidéo que les troupes ukrainiennes continuaient à progresser.