Des épaves de voitures sur un marché de Selydove. Image: Raimond Lüppken

La «stupide attaque» contre Koursk risque de coûter cher à ces Ukrainiens

L'armée russe n'a pas encore terminé ses préparatifs en vue d'attaquer la ville de Pokrovsk, important centre logistique ukrainien. Visiblement, le Kremlin préfère commencer par conquérir les régions situées plus au sud.

Kurt Pelda, hirnyk / ch media

Des fanions blancs flottent au vent sur les voitures. Les civils ukrainiens craignent les drones de combat russes. Grâce aux drapeaux blancs, ils espèrent distinguer visiblement leurs voitures des véhicules de l'armée.

En raison du manque de capacité de transport des deux côtés du front, les soldats russes et ukrainiens se déplacent souvent dans des véhicules civils. Cela augmente les risques pour les personnes non impliquées.

Hirnyk est une petite localité située au cœur de l'oblast de Donetsk, théâtre de violents combats. Sur les armoiries de la ville, on peut voir un mineur avec un casque et une perceuse. Il tient un gros morceau de charbon dans la main. Avant la guerre, la ville comptait un peu plus de 11 000 habitants. Depuis la périphérie de la ville, on aperçoit la petite rivière Vovtcha par-delà les champs de tournesols et les terrils des mines de charbon. Ils se trouvent dans la région déjà conquise par les Russes.

Vue de Hirnyk sur les territoires déjà conquis par les Russes. Image: Raimond Lüppken

Les médias occidentaux parlent beaucoup de la chute imminente de la ville de Pokrovsk, un important centre de ravitaillement ukrainien situé à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Hirnyk. En réalité, les troupes de Poutine se concentrent actuellement plutôt sur l'élargissement du profond fossé qu'elles ont creusé dans l'oblast de Donetsk et sur la prise de Hirnyk et d'autres localités des environs.

Si ces avancées réussissent, les Russes peuvent espérer empocher environ 350 kilomètres carrés de terrain. On peut déjà prévoir que les formations de Kiev devront se retirer d'une zone encerclée de trois côtés. La forteresse ukrainienne de Vuhledar, plus au sud, pourrait même être menacée si les Russes parviennent à contourner la localité pour l'attaquer par-derrière.

«Action stupide à Koursk»

Les batailles remportées par les Russes pour les villes de Bakhmout et d'Avdiïvka nous ont appris que les envahisseurs ne s'emparent des grandes localités qu'après les avoir encerclées sur trois côtés. C'est encore loin d'être le cas à Pokrovsk. Les Russes n'y ont progressé qu'au sud-est, à proximité de la ville.

Les combats autour de Hirnyk et des zones plus au sud servent donc à préparer une grande attaque sur Pokrovsk. On peut donc supposer que lorsque les Russes seront installés à l'est et au sud de la ville, ils lanceront leur grande offensive sur le centre logistique.

Depuis Hirnyk, nous roulons avec deux soldats du 21e bataillon de la garde nationale sur une route goudronnée en direction de Pokrovsk. Cette unité fait partie de la garde présidentielle et est prévue pour des missions spéciales. Lorsque nous demandons pourquoi il y a si peu de fortifications, l'un des hommes laisse parler l'émotion:

«Demande à notre direction militaire. Elle s'est entièrement concentrée sur cette stupide action à Koursk en Russie et nous a laissés ici sous la pluie»

Pour être juste, il faudrait ajouter que l'armée a depuis lors envoyé des renforts à Pokrovsk. Ceux-ci ont ralenti l'avancée russe, mais ne l'ont pas stoppée.

Une bombe artisanale a détruit un bâtiment à Selydove. Image: Kurt Pelda

Nous nous arrêtons dans la ville de Selydove. Des civils y vivent encore, bien que certains bâtiments portent déjà des traces évidentes des tirs d'artillerie et des bombes russes. Un marché local a également été touché par des missiles. Juste à côté, des soldats se sont installés dans une maison abandonnée.

Devant l'une des rares épiceries encore ouvertes, un char de combat ukrainien passe en faisant cliqueter ses chenilles. La prise de Selydove est une condition préalable pour que les troupes de Moscou puissent menacer Pokrovsk par le sud. Les Ukrainiens le savent et se défendent donc de toutes leurs forces. Au final, il pourrait bien ne rester que des ruines de cette ville.

Les partisans de Poutine

Certains civils sont amicaux envers les soldats, d'autres se montrent méfiants et hostiles. Comme partout dans l'oblast de Donetsk, la proportion de ceux qui souhaitent être rattachés à la Russie est plus importante que dans le reste du pays. Après les destructions, les massacres et les meurtres de prisonniers de guerre commis par la Russie, la cinquième colonne russe ne représente plus qu'une infime partie de la population totale.

Ce qui étonne toujours, c'est le fait que les soldats ukrainiens ont tendance à sourire aux partisans de Poutine et à les laisser tranquilles tant qu'ils ne fournissent pas aux Russes des informations sur les positions ou les mouvements de troupes. La plupart du temps, il s'agit de personnes âgées qui regrettent la vie en Union soviétique.

Le cours de la guerre dans la région russe de Koursk a sans aucun doute une grande influence sur la situation près de Pokrovsk. En effet, d'une part, les Ukrainiens ont retiré de l'oblast de Donetsk des unités expérimentées en matière de combat afin de les utiliser pour envahir la Russie. D'autre part, le président Volodymyr Zelensky et le chef des forces armées, le général Oleksandr Syrsky, espèrent toujours que la Russie finira par devoir transférer des troupes de la région de Pokrovsk à Koursk.

Contre-offensive russe à Koursk

La contre-offensive russe tant attendue a commencé à Koursk et les Ukrainiens y ont déjà perdu environ 10% du territoire conquis. Ils ont toutefois répondu à la contre-offensive par une nouvelle incursion dans la région de Koursk, simplement un peu plus à l'ouest. On ne sait donc pas encore comment tout cela va se terminer.

Dans la région de Pokrovsk, l'aventure de Koursk a permis dans un premier temps aux Russes d'avancer plus rapidement. Fin août, les gains de terrain quotidiens ont atteint un sommet. Ils ont ensuite quelque peu diminué, mais ces derniers temps, les Russes conquièrent en moyenne environ 14 kilomètres carrés par jour. C'est plus de deux fois plus qu'avant le début de l'invasion de Koursk le 6 août.