Quelle surface l'Ukraine occupe vraiment en Russie? Voici les cartes

Plus de 120 000 habitants ont évacué après une incursion ukrainienne en Russie, près de la frontière avec l'Ukraine. Mais quelle surface Kiev contrôle vraiment? On fait le point.

Patrick Toggweiler

Environ 20 000 habitants de la ville russe de Glouchkovsky et ses alentours ont dû évacuer, mercredi soir, face à l'incursion de troupes ukrainiennes en Russie. Cette zone, dans la région de Koursk, se situe à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Plus de 120 000 personnes avaient déjà été évacuées ces derniers jours. Mais où en est le front et que contrôle vraiment l'Ukraine?

Le nom de Koursk avait déjà avant cette offensive un écho sinistre dans l'histoire militaire en Russie. En 2000, un sous-marin du même nom a coulé lors d'un exercice militaire après deux explosions. L'ensemble de l'équipage, composé de 118 personnes, a perdu la vie.

24 ans plus tard, Koursk inscrit à nouveau son nom dans l'histoire militaire du pays. Dans la nuit du 6 août, les troupes ukrainiennes ont passé «facilement, et sans grande résistance» la frontière à 30 kilomètres au nord-est de Sumy et ont envahi l'oblast russe de Koursk.

Où a eu lieu l'offensive ukrainienne? L'Ukraine et les pays qui l'entourent. Près de Sumy (anneau blanc), les troupes ukrainiennes ont pénétré en territoire russe le 6 août. karte von Andrew perpetua

Officiellement, l'Ukraine a seulement communiqué jusqu'à présent qu'elle contrôlait plus de 70 «colonies» dans l'oblast de Koursk. La Russie ne connaît pas d'unité administrative portant le nom de «colonie». On ne sait donc pas exactement ce que l'Ukraine entend par là. L'Institute for the Study of War (ISW) a identifié, sur la base de la géolocalisation, un peu plus de 40 villages qui seraient sous contrôle ukrainien. Mais comme la région compte également de nombreux petits groupes de maisons qui ne sont pas déclarés comme villages, l'ISW en conclut que les données ukrainiennes ne devraient pas être exagérées.

En raison du blocage des communications par l'Ukraine, la plupart des informations sur le raid ukrainien proviennent de blogueurs militaires russes et de pages Telegram. Un coup d'œil sur les différentes cartes accessibles au public révèle la crédibilité de telles sources. Le territoire contrôlé par l'Ukraine y est représenté de manière très différente.

Malgré les différentes représentations, les différents tracés du front illustrent plusieurs choses:

Le village de Soudja (qui compte normalement 1500 habitants) est contrôlé par les troupes ukrainiennes selon toutes les sources. Des séquences vidéo montrant des formations ukrainiennes au centre du village étayent cette hypothèse.

La petite ville de Korenewo (normalement un peu plus de 6000 habitants) n'est pas (encore) sous le contrôle des troupes ukrainiennes.

Une importante station de transfert de gaz se trouve à Soudja. C'est ici que l'on mesure et que l'on planifie la quantité de gaz russe qui arrivera en Europe via l'Ukraine. Malgré la guerre, 15% des importations européennes de gaz proviennent toujours de Russie. Ce gaz peut également être acheminé vers l'UE via la Turquie (Turkstream) si l'Ukraine ferme le robinet à Soudja.

L'Ukraine proclame avoir occupé jusqu'à présent 1000 kilomètres carrés de territoire russe – un peu plus que le canton de Glaris. Cette surface est un peu plus importante que les gains que la Russie a pu enregistrer sur différents fronts depuis le début de l'année. Mais contrairement à la Russie, l'objectif n'est pas d'annexer les territoires, a expliqué Heorhii Tykhyi, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères. Il est de protéger la population des attaques. Selon Tykhyi, plus de 2000 attaques de MLRS, de bombes planantes et de drones ont eu lieu depuis Koursk cet été:

«Pour mettre fin à la terreur russe, il est nécessaire de libérer cette région des troupes russes»

Quels ont été les gains de la Russie depuis le début de l'année? Rouge: gains territoriaux russes en Ukraine depuis le 1er janvier 2024. bild: deep state map

L'invasion ukrainienne dure maintenant depuis près de dix jours. Selon les informations russes, elle a été stoppée – l'Ukraine indique, en revanche, que l'opération se déroule toujours comme prévu. Toutes ces informations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante.

Il n'existe pas encore de rapports officiels indiquant que la Russie retire des troupes du front à l'intérieur de l'Ukraine pour renforcer ses frontières. Entre-temps, le gouverneur de Belgorod, à quelques kilomètres au sud-est du territoire occupé, a déclaré l'état d'urgence après que l'Ukraine y a également attaqué des cibles avec de l'artillerie et des drones.

Chebekino (cercle noir) a été attaqué par l'Ukraine avec des drones et de l'artillerie. bild: screenshot google/watson.ch

Au sud de Chebekino se trouve la ville de front de Vovtchansk, disputée et aujourd'hui complètement détruite. Les deux belligérants y ont subi des pertes massives. La situation reste confuse.

