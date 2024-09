Kiev fait tout pour frapper le territoire russe directement. Image: watson

Voici les armes qui mettent Poutine sous pression

L'Occident pourrait permettre à l'Ukraine de frapper en Russie au moyen de missiles longue portée. Poutine considère cela comme une entrée en guerre de l'Otan, voici ce qu'il craint...

Luca Wolpers / t-online

Cet élément pourrait avoir une influence déterminante sur la suite des hostilités en Ukraine: mercredi, les ministres des Affaires étrangères américain et britannique, Antony Blinken et David Lammy, se sont rendus à Kiev et ils ont peut-être emporté, dans leurs bagages, l'autorisation d'utiliser des armes occidentales à longue portée contre des cibles en Russie. Le président américain Joe Biden avait déclaré, avant la visite de son ministre, que la levée des restrictions était en cours. «Nous y travaillons», a annoncé Biden.

Selon le président russe, cette autorisation signifierait que l'Otan serait officiellement «en guerre» contre la Russie. «Cela changerait considérablement la nature du conflit», a déclaré Vladimir Poutine, jeudi, à un journaliste de la télévision publique. Pour l'heure, seule la Russie emploie de telles armes qui, en mains ukrainiennes, pourraient donner une nouvelle dimension au conflit.

Voice les armes que Poutine redoute ATACMS Storm Shadow/Scalp JASSM Taurus

ATACMS

L'ATACMS, dont le nom complet est «MGM-140 Army Tactical Missile System», est un missile d'artillerie à courte portée. Elle est tirée par des Himars, un système de lancement de missiles multiples.

En automne 2023, les Etats-Unis ont livré à l'Ukraine un ancien modèle de missile ATACMS d'une portée d'environ 165 kilomètres. Au printemps 2024, le New York Times a rapporté que les Américains avaient livré une centaine de versions modernisées de ces missiles, dont la portée peut atteindre 300 kilomètres.

Les missiles à longue portée pourraient aider l'Ukraine à attaquer des cibles russes loin derrière la ligne de front. Elle a déjà utilisé ce type d'arme avec succès, notamment pour frapper des cibles en Crimée occupée, dont des bases aériennes russes, des liaisons par ferry militaires et le pont de Crimée. Par contre, jusqu'à présent, Kiev a l'interdiction de frapper le territoire russe avec.

Storm Shadow/Scalp

Le missile de croisière «Storm Shadow» est considéré comme un missile à longue portée, bien que les modèles livrés à Kiev n'aient qu'une portée de 250 kilomètres. En effet, dans sa version originale, il peut frapper à plus de 500 kilomètres, mais une version à portée réduite a été développée pour l'exportation vers des pays qui ne font pas partie de l'Otan.

Malgré cela, ce missile fait partie des armes les plus efficaces et les plus précises de l'arsenal des pays de l'Otan. Développé à l'origine par le Royaume-Uni, l'Italie et la France (la version française s'appelait Scalp), il est arrivé pour la première fois en Ukraine en mai 2023.

Le «Storm Shadow» offre une multitude de possibilités d'utilisation et est conçu pour pénétrer profondément dans le territoire ennemi et détruire des cibles avec précision. L'ogive pèse 450 kilogrammes et a une force de frappe bien supérieure à celle des drones ukrainiens.

Un exemple de tir de missile Storm Shadow Vidéo: youtube

Les missiles de croisière peuvent également être utilisés pour attaquer des bunkers. Les «Storm Shadows» ont été responsables de certaines des attaques les plus dévastatrices contre la Crimée occupée. Les stocks ukrainiens de missiles de croisière devraient être aujourd'hui largement épuisés.

L'une des attaques les plus spectaculaires a été filmée en septembre dernier, lorsque l'Ukraine a frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire avec au moins trois de ces missiles, tuant, selon les rapports, plus de 30 officiers.

JASSM

Actuellement, l'Ukraine ne possède pas encore de Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), mais des enquêtes récentes indiquent que les Etats-Unis pourraient en livrer dans les semaines à venir.

Le missile de croisière pèse environ une tonne et possède une ogive de 450 kilogrammes. Grâce à sa portée d'environ 370 kilomètres, l'Ukraine pourrait également atteindre des cibles sur la péninsule de Crimée, où se trouvent des centaines de bases militaires russes, des aérodromes, des systèmes de défense aérienne et des centres logistiques.

Un JSSM présenté par Looked Martin Vidéo: YouTube/Lockheed Martin

Le nouveau missile de croisière permet des attaques en profondeur derrière les lignes de front dans les régions partiellement occupées de Donetsk et de Lougansk. Les aéroports militaires et les avions russes pourraient être détruits jusqu'à 200 kilomètres derrière la frontière.

Taurus

Taurus est un missile de croisière d'une portée de plus de 500 kilomètres, fabriqué conjointement par l'Allemagne et la Suède, qui permettrait à Kiev de frapper des cibles encore plus loin sur le territoire russe. Le missile, qui doit être tiré depuis les airs, est fait pour détruire des ouvrages tels que le pont de Kertch, construit illégalement. Les lignes de ravitaillement et les dépôts d'armes russes pourraient être plus facilement touchés.

Contrairement aux missiles balistiques tirés depuis le sol et se dirigeant directement vers leur cible en formant un arc, les missiles de croisière comme le Taurus peuvent effectuer des «détours» jusqu'à leur cible. Le projectile de cinq mètres de long et de près de 1,4 tonne peut être programmé pour se diriger à quelques mètres seulement au-dessus du sol, en suivant des repères sur le terrain.

Il est ainsi plus difficile pour la défense antiaérienne adverse de localiser et de le neutraliser. Juste avant d'atteindre sa cible, le Taurus prend de l'altitude pour s'abattre selon un angle prédéfini et à plus de 1000 km/h. Redoutable.

L'arme peut transporter au total près de 500 kilos d'explosifs, répartis sur une ogive dite «tandem», qui produit une double détonation à l'impact sur la cible. Sa double ogive fait du Taurus l'arme parfaite pour les attaques de bunkers souterrains.