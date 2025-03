Comment l'Europe veut battre la Russie dans la course à l'armement

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder

D’autres entreprises suivent le mouvement. Le géant Rheinmetall a annoncé que deux de ses usines en Allemagne, jusque-là dédiées à la production de pièces automobiles, allaient être transformées pour fabriquer des munitions. Le fabricant de radars militaires Hensoldt prévoit également d’embaucher 200 employés issus de Continental et Bosch.

Cette reconversion a déjà commencé. Début février, le groupe KNDS a officiellement pris possession de l’usine Alstom de Görlitz, en Allemagne. Pendant 175 ans, cette usine a fabriqué des wagons de train. Désormais, elle produira des composants pour les chars Leopard 2, les véhicules blindés Puma et les transporteurs Boxer. Pour les ouvriers de cette usine menacée de fermeture, ce virage industriel est une aubaine: 580 des 700 employés ont pu conserver leur emploi.

Une opportunité économique pour l'Europe et des emplois sauvés

Le chancelier Olaf Scholz (3e à partir de la droite) avec le ministre-président de Saxe Michael Kretschmer (à gauche) et le représentant de la KNDS Florian Hohenwarter (2e à partir de la gauche).

L’histoire regorge d’exemples. En Allemagne, Ferdinand Porsche a participé à la conception des chars «Tiger» pour la Wehrmacht. Daimler-Benz produisait les modèles «Panzer II» et «Panzer III», tandis que MAN fabriquait le célèbre char «Panther». Aux Etats-Unis, Ford et Chrysler ont assemblé les chars «Sherman», tandis que Vauxhall Motors, au Royaume-Uni, produisait le modèle «Churchill».

Une option s’impose: utiliser les capacités inutilisées de l’industrie automobile. D’un point de vue technique, il n’y a pas de différence fondamentale entre la fabrication de véhicules civils et celle de blindés militaires.

Or, le temps presse. Acheter massivement du matériel aux Etats-Unis, comme cela a été fait par le passé, n’est pas une solution économiquement viable. L’Europe doit trouver des moyens d’augmenter rapidement sa propre production militaire.

Face à cette urgence, les dirigeants européens veulent accélérer les fusions et encourager la formation de géants de la défense capables de rivaliser avec les fabricants américains. Mais cette transformation prendra du temps.

Ensuite, les forces européennes souffrent d’une dispersion problématique: 28 armées différentes coexistent au sein de l’Union européenne (UE) et du Royaume-Uni, avec leurs propres chaînes de commandement et une multitude de systèmes d’armes incompatibles. Rien qu’en matière de chars de combat, une douzaine de modèles différents sont en service, réduisant l’efficacité des forces armées européennes.

D’abord, le coût de production militaire en Russie est bien plus bas qu’en Occident. Une étude estime que, ajusté au pouvoir d’achat, le budget militaire réel de la Russie pourrait en fait atteindre 462 milliards de dollars, soit plus que celui de l’Europe.

Sur le papier, l’Europe a l’avantage. Ensemble, les pays européens dépensent près de 460 milliards de dollars par an pour leur défense, soit trois fois plus que la Russie. Mais ce chiffre est trompeur.

«Nous sommes engagés dans une course à l’armement que nous devons gagner. C’est le seul moyen de garantir la paix»

Peut-être même plus tôt que cela. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie forme actuellement 150 000 soldats qu’elle pourrait envoyer en Biélorussie en prétextant un exercice militaire. Leur mission reste incertaine: renforcer une nouvelle offensive contre Kiev ou resserrer l’étau autour des pays baltes en contrôlant le corridor stratégique de Suwałki, qui sépare la Biélorussie de l’enclave russe de Kaliningrad. Un scénario que les analystes militaires prennent aujourd’hui très au sérieux.

Entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad, se trouve le corridor de Suwalki. C'est le talon d'Achille de l'Otan sur son flanc oriental.

Entre la Biélorussie et l'enclave russe de Kaliningrad, se trouve le corridor de Suwalki. C'est le talon d'Achille de l'Otan sur son flanc oriental. Image: watson

Mais tout cet équipement ne part pas uniquement pour le front en Ukraine. Selon les services de renseignement occidentaux, Vladimir Poutine prépare déjà une nouvelle armée. L'Otan et plusieurs dirigeants européens le disent ouvertement: dans environ cinq ans, la Russie pourrait être prête à ouvrir un second front.

Les usines d’armement russes fonctionnent 24 heures sur 24. Sous les ordres de Vladimir Poutine, elles produisent sans relâche des chars, des missiles et des munitions. Rien qu’en 2023, le budget militaire de la Russie a augmenté de 40% . Le pays est désormais en économie de guerre.

L’Europe se réarme massivement face à la menace russe. Et un acteur inattendu pourrait jouer un rôle-clé: l’industrie automobile allemande en difficulté. Certaines usines commencent déjà à se reconvertir. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des chars sortent des chaînes de production automobiles.

Le fabricant KNDS est en train de réaménager une ancienne usine de trains dans l'est de Allemagne pour la production de chars.

Le fabricant KNDS est en train de réaménager une ancienne usine de trains dans l'est de Allemagne pour la production de chars. Image: keystone

