Les missiles de Poutine ont dévasté mon immeuble en pleine nuit
J'ai vécu beaucoup de choses à Kiev depuis l'invasion russe de février 2022. L'hiver le plus rude de l'histoire récente de la capitale ukrainienne vient de se terminer. Je connais malheureusement trop bien la sensation des murs qui tremblent parce qu'un missile russe s'est abattu à proximité.
Cela fait désormais partie du quotidien de cette ville de trois millions d'habitants. Mais, lorsque la Russie a lancé, dans la nuit de samedi à dimanche, son attaque la plus violente contre Kiev, mobilisant la quasi-totalité de son arsenal en armes à longue portée de différents types, c'est la première fois que j'ai été personnellement touché.
Une nuit de terreur
Tout laissait pressentir que Moscou planifiait une frappe massive. Lorsque, vers 23 heures, j'ai entendu un drone russe avec son bruit typique de mobylette passer près de mon appartement du centre-ville historique de Kiev, j'ai su que la nuit serait longue et difficile. Mais je n'avais pas encore compris le calvaire qui m'attendait.
En situation de guerre, ce sont durant ces moments qu'il faut décider rapidement si l'on descend dans un abri antiaérien (dans mon cas, la station de métro la plus proche, à quelques minutes à pied), ou si l'on reste dans l'appartement, aussi loin que possible des fenêtres, et protégé par plusieurs murs.
Une telle décision n'est jamais simple. Dans ce cas-là, cependant, il semblait évident de rester dans le couloir de mon appartement. Vers une heure du matin, j'ai entendu environ huit ou neuf fortes explosions successives, clairement attribuables à des missiles balistiques. Je n'avais jamais entendu autant de missiles de ce type exploser en si peu de temps.
Pour atteindre Kiev encore plus vite qu'à l'ordinaire avec ces armes, les rampes de lancement des missiles Iskander avaient été rapprochées encore davantage de la frontière ukrainienne.
Les explosions étaient nettement perceptibles, mais heureusement encore lointaines.
👉 L'actu en direct sur la guerre en Ukraine, c'est ici
Une vision apocalyptique
A quatre heures du matin tout a basculé. Les missiles russes ont frappé directement de l'autre côté de la rue, endommageant gravement le musée de Tchernobyl, récemment rénové.
Notre immeuble a absorbé la majeure partie de l'onde de choc de ce côté de la rue. Le résultat: la quasi-totalité des fenêtres a été détruite et de nombreux balcons ont été endommagés. Mon salon était jonché d'éclats de verre et les couloirs de l'immeuble étaient jonché de débris.
Dans un premier temps, j'étais surtout soulagé d'être sorti indemne. Puis un sentiment d'impuissance s'est installé. Je ne pouvais rien faire à part rester assis à suivre les nouvelles sur mon téléphone.
Lorsque j'ai finalement pris les escaliers pour examiner les dégâts, un sentiment d'apocalypse m'a envahi. La rue Spaska historique, qui a d'ordinaire une atmosphère très berlinoise, n'était plus qu'un champ de ruines.
Entraide de voisinage et immense solidarité
Plus une telle journée se prolonge, plus les émotions sont changeantes. Très vite, les voisins s'encouragent, s'entraident, préparent du café pour se réconforter. Il est remarquable de voir à quelle vitesse toute une infrastructure d'aide se met en place autour d'un point d'impact, comprenant notamment des tentes avec de la nourriture chaude et du thé.
Une histoire est rapidement devenue virale, au-delà même de l'Ukraine. Le samedi précédent, le petit café Hogo avait ouvert juste au coin de chez moi, avec un DJ, de la musique live et une jolie décoration. Ievhen, le sympathique jeune propriétaire, a investi une part importante de ses économies dans son affaire.
Je ne le connaissais pas personnellement, mais je le voyais tous les jours dans la rue ou dans la petite boutique d'à côté. Bien que le café ait été gravement endommagé, il s'est mis à distribuer gratuitement du café le dimanche matin. Le soir, une longue file s'était déjà formée devant son établissement, chacun souhaitant soutenir ce jeune entrepreneur par ses achats.
La résilience à toute épreuve d'une population
En fin de journée, j'ai pu condamner les fenêtres de chez moi avec des planches de contreplaqué. Le lundi, rue Spaska, les travaux de déblaiement ont continué toute la journée. L'atmosphère était encore tendue, mais déjà légèrement empreinte d'espoir.
Il faut malheureusement s'attendre à ce que les frappes aériennes russes sur la capitale se poursuivent jusqu'au dernier jour de cette guerre. Le ministère russe des affaires étrangères a ainsi déjà annoncé le début des «frappes systématiques» contre Kiev, comme si la ville n'avait pas été suffisamment bombardée depuis près de quatre ans et demi.
Vladimir Poutine ne pourra pas briser la résilience de la société ukrainienne avec ses bombardements aériens interminables, ni après l'hiver passé ni après ce dimanche noir, au cours duquel aucun quartier de Kiev n'a vraisemblablement échappé à des dommages significatifs