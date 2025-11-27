dégagé-1°
Hong Kong: le bilan de l'incendie grimpe à 83 morts

A firefighter walks past the fire scene at Wang Fuk Court, a residential estate in the Tai Po district of Hong Kong&#039;s New Territories, Thursday, Nov. 27, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) Hong Kong ...
Un pompier passe devant le lieu de l'incendie.Keystone

Au moins 83 personnes sont mortes dans l'incendie d'un complexe de gratte-ciels résidentiels qui s'est déclaré mercredi à Hong-Kong, où les secours continuent jeudi d'asperger d'eau les vertigineuses tours calcinées. Plus de 250 personnes sont toujours portées disparues.
27.11.2025, 19:5927.11.2025, 19:59

Les investigations pour déterminer les causes de ce sinistre, le pire sur le territoire chinois depuis près de 80 ans, ont commencé selon les autorités, notamment sur le possible rôle des échafaudages en bambou.

Au lendemain du déclenchement de l'incendie, les flammes intenses touchant quatre des huit immeubles d'habitation ont finalement été éteintes, ont déclaré les secours jeudi après-midi, et les incendies dans trois autres étaient sous contrôle. Un seul immeuble du complexe n'a pas été touché.

Lors d'une conférence de presse, le numéro deux du gouvernement de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré qu'il était «impératif d'accélérer la transition complète vers les échafaudages métalliques».

Hong Kong: le bilan du méga-incendie grimpe à 55 morts

Les policiers cherchent à savoir comment les flammes immenses ont pu se propager entre ces gratte-ciel d'habitation, dans ce territoire réputé parmi les plus densément peuplés au monde.

Parmi les 83 morts figure un pompier de 37 ans. Le bilan précédent était de 75 morts.

Solidarité

Deux Indonésiens, des employés de maison, figurent aussi parmi les morts, selon leur consulat. Parmi les personnes hospitalisées, 12 étaient dans un état critique, 29 dans un état grave et 17 stables, selon le bilan jeudi soir des autorités.

Mais le bilan des morts pourrait encore s'alourdir, le chef de l'exécutif de la ville John Lee ayant annoncé jeudi matin 279 personnes portées disparues. Les pompiers ont indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes.

Dès l'aube jeudi, une chaîne de solidarité de centaines de personnes s'est mise en place spontanément autour du site comprenant 1.984 logements, et inauguré en 1983.

«C'est vraiment touchant. L'esprit de Hong Kong, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, tout le monde lui apporte son soutien», a salué auprès de l'AFP Stone Ngai, 38 ans, l'un des organisateurs d'un poste de secours improvisé.

Enquête anticorruption

«Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

La justice hongkongaise élargit les droits des couples de même sexe

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de «grossière négligence», après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont permis au feu de «se propager rapidement».

John Lee a aussi annoncé une inspection de tous les grands chantiers de rénovation de la ville, après cet incendie survenu dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

«Anéanti»

M. Yuen, 65 ans, qui habite là depuis plus de 40 ans, explique que beaucoup de ses voisins étaient âgés et à mobilité réduite. «Certaines personnes ignoraient qu'il y avait un incendie et ont dû être prévenues par téléphone par leurs voisins», raconte-t-il.

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieure dans les zones les plus urbanisées. Avec l'exiguïté du territoire, une profusion de tours pouvant compter plus de 50 étages ont été construites.

Le président chinois Xi Jinping a exprimé ses condoléances aux victimes, aisi que le pape Léon XIV, qui a exprimé «sa solidarité spirituelle envers tous ceux qui souffrent», «en particulier les blessés et les familles en deuil». (sda/ats/afp)

Vidéo: watson
WhatsApp lance une nouvelle fonction pour en dire plus sur vous
Les utilisateurs de WhatsApp peuvent désormais partager leur humeur de manière plus visible dans les infos de profil. Voici comment faire.
WhatsApp a mis à jour la fonction «infos de profil», annoncent les développeurs sur leur blog. Désormais, la photo visible dans le profil et dans les conversations individuelles peut être accompagnée d'un emoji et d'un court texte.
