Harald, doyen des souverains en Europe, avait été admis mardi soir pour une infection et une déshydratation à l'Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife Keystone

Le roi Harald quitte l'hôpital de Tenerife

Hospitalisé à Tenerife, dans les Canaries, pour une infection, le roi Harald V de Norvège, 89 ans, a été autorisé jeudi à quitter l'hôpital, a annoncé le Palais royal norvégien.

D'une santé fragile, Harald, doyen des souverains en Europe, avait été admis mardi soir pour une infection et une déshydratation à l'Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, où il effectuait un séjour privé avec son épouse, la reine Sonja. (tib/ats)