Hôpital

Le roi Harald quitte l'hôpital de Tenerife

epa12776172 An exterior view of the Hospital Universitario Hospiten Sur where Norway&#039;s King Harald V has been admitted after suffering from an infection and dehydration in Tenerife, Spain, 25 Feb ...
Harald, doyen des souverains en Europe, avait été admis mardi soir pour une infection et une déshydratation à l'Hospital Universitario Hospiten Sur de TenerifeKeystone

Le roi Harald V de Norvège, 89 ans, a été autorisé jeudi à quitter l’hôpital de Tenerife, où il séjournait depuis mardi pour soigner une infection et une déshydratation, a annoncé le Palais royal.
26.02.2026, 15:2626.02.2026, 15:26

Hospitalisé à Tenerife, dans les Canaries, pour une infection, le roi Harald V de Norvège, 89 ans, a été autorisé jeudi à quitter l'hôpital, a annoncé le Palais royal norvégien.

D'une santé fragile, Harald, doyen des souverains en Europe, avait été admis mardi soir pour une infection et une déshydratation à l'Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife, où il effectuait un séjour privé avec son épouse, la reine Sonja. (tib/ats)

