Le feu a pris vendredi dans la ville de Daejon. Keystone

L'incendie d'une usine automobile fait 11 morts en Corée du Sud

Quelque 170 ouvriers se trouvaient dans l'usine au moment où l'incendie s'est déclaré. Les causes du sinistre sont pour l'instant inconnues.

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Au moins onze personnes ont été tuées et 34 autres blessées dans l'incendie d'une usine fabriquant des pièces pour l'industrie automobile en Corée du Sud, a rapporté samedi l'agence de presse Yonhap. Trois personnes sont portées disparues dans ce sinistre, survenu vendredi à Daejeon.

La cause du feu est encore inconnue, a précisé l'agence, qui cite les autorités locales. Au total, 170 ouvriers se trouvaient dans l'usine au moment où l'incendie s'est déclaré, vers 13h00, selon Yonhap.

Les pompiers n'ont pas pu pénétrer tout de suite à l'intérieur du bâtiment en raison d'un risque d'effondrement, a expliqué l'agence.

L'usine renfermait également 200 kilogrammes de sodium, une substance qui peut être explosive en cas de mauvaise manipulation.

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a ordonné de mobiliser tous les moyens disponibles, humains et matériels, pour les opérations de sauvetage, selon son cabinet. (ats/afp)