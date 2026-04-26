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Vol Swiss évacué d'urgence à Delhi après un problème moteur

Vol Swiss évacué d'urgence à Delhi après un problème moteur

e vol Swiss LX147 a été évacué en urgence à Delhi après un incident moteur survenu lors du décollage, mettant en cause un Airbus A330-300.
26.04.2026, 08:2526.04.2026, 08:25
De la fum
228 passagers et 4 nourrissons étaient à bord.Keystone

Le vol Swiss LX147 a été évacué d'urgence, peu après 1h00 du matin (21h30 samedi en Suisse) à Dehli. Un problème survenu sur un moteur au moment du décollage en est la cause.

Confirmant une information du Blick, Swiss a diffusé un communiqué tôt dimanche matin dans lequel elle indique que 228 passagers et quatre nourrissons étaient à bord. Swiss indique par ailleurs que six passagers ont été pris en charge médicalement à la suite de l'évacuation et que l'équipage est sain et sauf. Swiss n’a pas donné davantage de précisions sur l’état des personnes blessées, mais a rappelé que la sécurité des passagers et du personnel restait sa priorité absolue.

La majorité des voyageurs ont quitté l’avion par les toboggans d’urgence. Pour certaines personnes ne pouvant les utiliser, des escaliers ont été mis en place.

L'appareil, un Airbus A330-300 avait déjà commencé sa phase de décollage lorsque l'incident s'est produit. Il a alors effectué un freinage d'urgence et les toboggans d'évacuation ont été déployés.

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La compagnie a qualifié la situation d’éprouvante pour toutes les personnes concernées. Les passagers reçoivent une assistance, tandis que les équipes sur place cherchent activement des solutions de réacheminement ou d’hébergement à l’hôtel. Swiss collabore également avec les autorités locales.

Une cellule de crise a été activée. Des spécialistes techniques doivent se rendre à Delhi afin d’examiner l’appareil et de déterminer précisément les causes de l’incident.

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Récemment, Swiss avait signalé une forte demande sur la liaison entre Delhi et Zurich en raison de la guerre en Iran, doublant temporairement son offre quotidienne sur cette route.La compagnie a qualifié la situation d’éprouvante pour toutes les personnes concernées. Les passagers reçoivent une assistance, tandis que les équipes sur place cherchent activement des solutions de réacheminement ou d’hébergement à l’hôtel. Swiss collabore également avec les autorités locales.

Une cellule de crise a été activée. Des spécialistes techniques de la compagnie se rendront à Delhi afin d’examiner l’appareil et de déterminer précisément les causes de l’incident.

A la mi-mars, Swiss avait signalé une forte demande sur la liaison entre Delhi et Zurich en raison de la guerre en Iran, doublant temporairement son offre quotidienne sur cette route. (dal/ats)

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