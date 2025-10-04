pluie modérée19°
International
Indonésie

Indonésie: le bilan après l'effondrement d'une école s'alourdit

A family member weeps as she waits while the search for victims is underway after a building collapsed at an Islamic boarding school in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Friday, Oct. 3, 2025. (AP Photo/ ...
Vendredi, la membre d'une famille attendait avec inquiétude des nouvelles des victimes de l'effondrement d'une école en Indonésie. Keystone

Indonésie: le bilan après l'effondrement d'une école s'alourdit

Tandis que le nombre de victimes de la catastrophe survenue cette semaine dans la province de Java augmente, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues.
04.10.2025, 15:5104.10.2025, 15:52

A Sidoarjo, dans l'est de la province de Java, le bilan de l'effondrement d'une école islamique en début de semaine en Indonésie s'est alourdi à 17 morts, contre 14 précédemment, ont annoncé samedi des responsable des services de secours.

Indonésie: dizaines d'enfants sous les décombres d'une école

Une partie de l'internat de l'école, à plusieurs étages, s'est effondrée soudainement lundi alors que les étudiants se rassemblaient pour les prières de l'après-midi.

Les secouristes ont extrait deux corps et une partie corporelle des débris samedi, portant le bilan des morts à dix-sept, a déclaré Yudhi Bramantyo, directeur des opérations de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas), dans un communiqué. Il a ajouté:

«Le processus d'évacuation est toujours en cours»

Le chef de l'agence locale de recherche et de sauvetage, Nanang Sigit, a confirmé le bilan.

De nombreux disparus

Les secouristes recherchent encore 49 personnes disparues, a indiqué de son côté le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), Suharyanto (qui comme beaucoup d'Indonésiens ne porte qu'un seul nom), avant la récupération des derniers corps.

epa12427341 A handout photo made available by Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) shows rerescuers carrying the body of a victim from the rubble of a collapsed building at an Islam ...
Vendredi encore, les secouristes ont sorti plusieurs victimes des décombres.Keystone

Davantage de victimes pourraient être retrouvées, a-t-il ajouté, alors que les secouristes ont apporté des engins lourds comme des grues pour dégager les décombres.

L'effondrement de l'école a été si violent qu'il a provoqué des secousses dans tout le quartier, selon des habitants. L'opération de sauvetage est complexe car les vibrations dans un endroit peuvent affecter d'autres zones.

De plus, l'opération a été compliquée par un tremblement de terre survenu dans la nuit de mardi, interrompant brièvement les recherches.

Philippines: un violent séisme fait au moins 69 morts

Les familles des disparus ont accepté jeudi que des engins lourds soient utilisés, après la fin de la période de 72 heures, généralement considérée comme l'ultime limite de survie.

Des responsables des secours ont précisé jeudi que plus aucun signe de vie n'avait été détecté, laissant craindre un lourd bilan humain.

Rescuers clear debris from the site of a building that collapsed at an Islamic boarding school during the search for victims in Sidoarjo, East Java, Indonesia, Saturday, Oct. 4, 2025. (AP Photo/Trisna ...
Samedi, les secouristes étaient encore à pied d'oeuvre pour enlever les débris.Keystone

Une enquête a été ouverte sur les causes de l'effondrement qui s'est produit lundi après-midi. Les premières constatations évoquent des problèmes structurels et un bâtiment qui ne répond pas aux normes de construction, selon des experts. (ats/afp)

