Un coq Ayam Cemani: même ses yeux et son bec sont entièrement noirs. Image: Imago

Voici le poulet le plus étonnant du monde

En Indonésie, les poules Cemani sont des offrandes très prisées. Leur sang serait doté de pouvoirs mystérieux. Mais d’où vient donc la pigmentation hors norme de ces volatiles?

C’est un spectacle impressionnant: un coq fier, noir comme du charbon, de la crête jusqu’aux griffes. Même le bec, les yeux, la peau du cou, les organes internes et la chair de l’animal sont d’un noir profond.

Voici l’Ayam Cemani. Une race de poule relativement récente, originaire de l’île de Java, en Indonésie, mais désormais aussi élevée en Europe.

Une mutation génétique nommée fibromélanose

Ce look mystérieux a pourtant une explication bien scientifique. L’hyperpigmentation est due à une mutation génétique appelée fibromélanose. En cause: un gène baptisé Endothelin-3 (EDN3). Chez les poules «classiques», ce gène ne s’active que dans certaines cellules spécifiques, ce qui peut donner, au mieux, des plumes noires. Mais chez l’Ayam Cemani, EDN3 agit sur toutes les cellules du corps.

Les chercheurs pensent que cette lignée descend d’un seul et même animal, apparu il y a des siècles, voire des millénaires. Ce phénomène d’hyperpigmentation n’est d’ailleurs pas réservé aux poules: on le retrouve aussi chez d’autres espèces, comme la panthère noire.

Un Ayam Cemani plumé. Même sa chair est noire. Image: Imago

Un aspect qui vaut de l’or

Ce plumage unique rend ces gallinacés particulièrement chers. En Indonésie, un seul Ayam Cemani peut valoir l’équivalent de 100 dollars, selon le site agrarheute.com. Un oiseau adulte, issu d’une lignée pure, peut même dépasser les 2000 euros. Ce prix s’explique aussi par la mystique qui entoure ces animaux. Leur sang serait doté de vertus régénératrices, bénéfiques pour l’humain. Sur l’île de Java, ces poules sont encore utilisées comme offrandes rituelles.

Si l’on met de côté tout ce folklore, il reste un poulet à la chair maigre, plutôt combatif de nature. En Europe, les prix sont donc bien plus modestes. Sur le site landwirt.com, un jeune coq de quatre mois et demi est actuellement proposé pour 10 euros.

Les poussins de poules sont généralement jaunes ou bruns. Ce n'est pas le cas des poussins de la race Ayam Cemani. Image: Imago

Tout n’est pas noir chez l’Ayam Cemani

Il y a une chose qui échappe à la noirceur totale de l’Ayam Cemani: ses œufs. Les poules pondent des œufs blancs, légèrement crème. (dom)

