Métro londonien à l’arrêt jusqu’à jeudi à cause d'une grève

La grève dans le métro de Londres a un effet inattendu sur Post Malone

Une grève quasi-totale du métro londonien perturbe la capitale jusqu’à jeudi, impactant millions de voyageurs.
07.09.2025, 23:0707.09.2025, 23:07
People stand outside the shuttered West Hampstead station at the beginning of a London Underground strike, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Brian Melley) Britain-Subway Strike
Une bouche de métro fermée à Londres.Keystone

Une grève quasi-totale d'agents du métro londonien qui a commencé dimanche et doit se poursuivre jusqu'à jeudi perturbe les déplacements de millions de personnes dans la capitale britannique.

L'opérateur Transport for London (TFL), qui gère le «Tube», a annoncé qu'il y aurait peu ou aucun service entre lundi et jeudi sur l'ensemble des 11 lignes. Déjà dimanche, plusieurs lignes étaient à l'arrêt et des stations fermées en raison du mouvement.

Pourquoi ce mouvement?

Lancé à l'appel du syndicat des transports RMT, il concerne les conducteurs, agents de signalisation et de maintenance, et vise à protester contre le niveau des salaires et les conditions de travail. Les bus et certaines lignes spécifiques, comme la récente Elizabeth Line, ne sont pas concernés.

Il s'agit de la première grève aussi importante dans le métro, qui transporte jusqu'à 5 millions de passagers par jour, depuis celle mars 2023, lorsque le pays était en proie à une très forte inflation du fait de la guerre en Ukraine. Les grévistes refusent notamment la proposition de hausse de 3,4% des salaires de la direction de TfL, et demandent une réduction des heures de travail hebdomadaires.

Reports de concerts de Post Malone

epa12293154 American rapper, singer, songwriter Post Malone performs during his concert on the main stage at the 31st Sziget (Island) Festival on Shipyard Island, Budapest, Hungary, 10 August 2025 (is ...
Post Malone le 10 août dernier en Islande. Keystone

Deux concerts du chanteur américain Post Malone, prévus dimanche et lundi au Tottenham Hotspur Stadium, ont été reportés à deux dates ultérieures, l'organisateur Live Nation UK expliquant sur X que «sans service du Tube, il est impossible que les personnes puissent se rendre au concert et rentrer chez eux en sécurité». (jah/ats)

