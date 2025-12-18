Pourquoi Julian Assange porte plainte contre la fondation Nobel

Julian Assange a déposé plainte contre la fondation Nobel après l’attribution du prix de la paix 2025 à l’opposante vénézuélienne Maria Corina Machado.

Le fondateur de Wikileaks a porté plainte contre la fondation Nobel après la décision d'octroyer le Prix Nobel de la paix à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Cela en raison du soutien de la lauréate à Donald Trump.

Julian Assange affirme que le prix 2025 constitue un «détournement de fonds et une facilitation de crimes de guerre au regard du droit suédois» et demande «le gel» du chèque de 11 millions de couronnes (environ 1 million d'euros) promis à la lauréate.

Le prix Nobel de la paix est décerné par le comité norvégien, à Oslo, mais Assange estime que la fondation Nobel à Stockholm doit assumer sa responsabilité financière.

Testament de Nobel ignoré

Le fondateur de Wikileaks estime que le choix de Mme Machado contrevient au testament d'Alfred Nobel de 1895 – qui stipule que le prix doit être décerné à la personne qui aura fait «le plus ou le meilleur travail en faveur de la fraternité entre les nations, de l'abolition ou de la réduction des armées permanentes et de la tenue et de la promotion de congrès pour la paix» – en raison de son soutien aux actions de Donald Trump au Venezuela.

Le président américain, à qui la lauréate a dédié son prix, a déployé depuis août une imposante flottille en mer des Caraïbes, officiellement pour lutter contre le narcotrafic, causant au moins 87 morts.

Le prix Nobel de la paix a été attribué à Machado pour ses efforts en faveur d'une transition démocratique dans ce pays.

Risque de détournement

Il existe, selon Wikileaks, un risque que «les fonds provenant de la dotation Nobel aient été ou soient détournés» de «leur objectif caritatif afin de faciliter l'agression, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre».

La police nationale suédoise a confirmé à l'AFP avoir reçu la plainte, aussi soumise à l'autorité de lutte contre la criminalité économique. Celle-ci confirme l'existence de cette plainte mais précise ne pas avoir la compétence pour la traiter.

Julian Assange accuse trente responsables liés à la fondation Nobel d'avoir transformé «un instrument de paix en instrument de guerre».

Julian Assange, libéré de sa prison britannique en juin 2024 après un accord conclu avec la justice américaine qui réclamait son extradition, s'était réfugié à l'ambassade équatorienne en 2012 pour éviter son extradition vers la Suède où il était accusé de viol, des poursuites depuis abandonnées. (jah/ats)