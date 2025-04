Cette Française a fait une fellation en Valais et ça va lui coûter cher

Les accidents de la route en Valais, ça arrive tous les jours. Mais parce que le conducteur était en train de profiter d'une fellation, un peu moins. C'est pourtant bien ce qui est arrivé à un couple de conducteurs, qui a été condamné.

En septembre dernier, un conducteur a commis un accident à Crans-Montana, en Valais. Une histoire comme il peut en arriver des dizaines, sauf que cette fois-ci, la cause n'est pas celle à laquelle vous vous attendez (ou si, puisque vous allez lu le titre de cet article).

C'est Le Nouvelliste qui nous narre cette histoire de sexe, de justice et de code de la route. La passagère, d'origine française, était manifestement en train de donner une fellation au conducteur d'une voiture lorsque celui-ci roulait sur une route de Crans-Montana. Distrait, il a perdu le contrôle de son engin et commis un accident.

Ce qui aurait pu en rester là comme une anecdote rigolote aura pourtant été lourd de conséquences. Car la justice s'est saisie de l'affaire et les deux personnes ont été condamnées. Le conducteur, pour la perte de contrôle de son véhicule et la passagère, pour l'avoir distrait et contribué à l'embardée. On parle tout de même de «violation grave des règles de la circulation routière». Les deux procédures sont distinctes.

Au total, Madame a été condamnée à 900 francs de peine pécuniaire sous forme de 30 jours-amendes à 30 francs (avec sursis durant deux ans) ainsi qu'une amende de 500 francs. Un total de 1400 francs, donc. Voilà une pipe qui lui aura coûté cher.

