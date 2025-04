Environ un tiers des personnes interrogées ont déclaré avoir eu une liaison. Image: Shutterstock

51% des Suisses sont infidèles: méfiez-vous de ce profil

Selon un récent sondage, environ un tiers des personnes interrogées serait infidèle. Un chiffre qui varie fortement d'un pays à l'autre. Notons que les Suissesses et Suisses sont sur le podium.

33% des répondants à un sondage représentatif de l'institut YouGov ont avoué avoir eu une liaison extra-conjugale. L'échantillon total représentait 13 500 adultes. Le Brésil et l'Inde occupent la première place, tandis que la Suisse arrive en troisième position avec 51%. La vraie question? Ces pays sont-ils simplement plus honnêtes concernant leurs infidélités ou sont-ils réellement plus infidèles?

Le classement de l'adultère par pays

Brésil et Inde (53%) Suisse (51%) Canada (36%) Allemagne (35%) Australie (33%) Mexique (28%) Italie (27%) Etats-Unis(26%) Royaume-Uni (25%) Espagne (19%)

Dans la foulée, la plateforme de rencontre extra-conjugales Ashley Madison a sondé près de 3000 des ses membres pour en savoir plus sur le sujet. Les hommes qui ont indiqué leur profession ont le plus souvent mentionné le métier d'ingénieur. Chez les femmes, la position de directrice commerciale arrive en tête, suivie de près par celle de directrice informatique. Ce dernier métier se classe également à la troisième place chez les hommes et est bien représenté.

Professions des hommes infidèles

Ingénieur Artisan Directeur commercial

Profession des femmes infidèles

Directrice commerciale et informatique Infirmière et spécialiste en restauration/hôtellerie Enseignante ou femme au foyer

Parmi les signes du zodiaque mentionnés, le Gémeaux se distingue, occupant la deuxième place chez les hommes et la première chez les femmes. A noter que les Scorpions se classent à la troisième place chez les hommes et à la deuxième chez les femmes.

Signes du zodiaque des hommes infidèles

Vierge Gémeau Scorpion

Signes du zodiaque des femmes infidèles

Gémeau Bélier et Scorpion Lion et Verseau

Le portail a également souhaité savoir si les infidèles étaient des enfants aînés, du milieu ou cadets. Selon les résultats, ce sont principalement les aînés qui trompent (40%), suivis des cadets (26%) et des enfants du milieu (25%). Les enfants uniques sont ceux qui trompent le moins (9%).

Les personnes interrogées sont heureuses

D'après l'enquête, 33% des participants se déclarent heureux dans leur relation. Un quart des femmes ont indiqué qu'elles n'étaient pas heureuses dans leur relation, mais qu'elles la supportaient.

Selon Ashley Madison, 73% des personnes interrogées ont des enfants, et parmi celles-ci, 62% ont des enfants âgés d'au moins 25 ans, ce qui suggère un âge plus avancé des personnes infidèles.

D'après l'étude, une relation adultérine a duré plus d'un an pour la majorité des répondants (35%). Parmi ces personnes, 56% sont des femmes, contre 34% d'hommes. (kek)

Traduit et adapté par Noëline Flippe