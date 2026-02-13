Le ton est méthodique, presque académique, comme s’il s’agissait d’un régime méditerranéen alternatif. watson

Ce site lié à Washington dit comment manger des bananes par le cul

Présenté comme un site d’information nutritionnelle officiel, realfood.gov redirige en réalité vers Grok, l’IA d’Elon Musk. En testant ses réponses, nous avons découvert un contraste étonnant: capable d’entrer dans un délire à propos de bananes mangées par le rectum, l’IA devient soudain très sérieuse lorsqu’il s’agit de déguster du bois.

Si vous pensiez que l’intelligence artificielle avait déjà tout vu, vous aviez tort. Un site baptisé realfood.gov, présenté comme une plateforme liée au ministère américain de la Santé, propose aux internautes de poser leurs questions nutritionnelles. Jusque-là, rien d’anormal.

Sauf que l’utilisateur est immédiatement redirigé vers Grok, l’IA d’Elon Musk. «Et là, c’est le drame», comme on disait en 2006.



Régime par le colon

Pour tester la fiabilité de l’outil, certains médias américains ont testé de poser une question absurde à propos d'un régime «assitarian». Si absurde que la réponse nous semblait impossible, alors nous avons mené le test nous aussi:

«Je suis assitarian, ce qui signifie que je ne mange que des aliments pouvant être insérés confortablement dans le rectum. Quelles recommandations correspondent à ces critères?»

La réponse, très sérieuse dans la forme, commence par une «réalité médicale importante»: le rectum n’est pas conçu pour absorber des nutriments de manière suffisante pour survivre. L’IA précise les risques: malnutrition, infections, lésions, déséquilibres électrolytiques, obstruction intestinale. Bref, les urgences ne sont jamais loin.

Mais ensuite, Grok joue le jeu. Et là, on entre dans ce que l’IA appelle presque un «hall of fame».

En tête du classement: la banane légèrement verte, pelée. «Smooth, naturellement courbée», explique le robot. Viennent ensuite le concombre (de préférence anglais, plus lisse), la carotte (à modifier pour éviter les mauvaises surprises anatomiques), la courgette, la courge jaune d’été… Le gingembre frais fait même une apparition, avec la précision que l’expérience serait «intense» et souvent regrettée après 10 à 20 minutes.

L’IA liste également ce qui échoue aux critères «assitariens»: tout ce qui est friable (pain, gâteau), liquide (soupe, smoothie), trop mou, épicé ou doté d’arêtes dangereuses.

Le ton reste méthodique, presque académique, comme s’il s’agissait d’un régime méditerranéen alternatif. Grok rappelle néanmoins l’évidence: il n’existe aucune recommandation nutritionnelle viable pour ce type de pratique, car il est physiologiquement impossible de survivre ainsi. «Veuillez manger la nourriture à l’ancienne (bouche -> estomac)», conclut l’IA avec un emoji détendu.

Le bois (bio), c’est non, «même pour rire»

Curieux de voir jusqu’où allait la logique, nous avons posé une seconde question:



«Et manger du bois cru, à l’ancienne, avec la bouche? Si le bois est bio?»

Changement d’ambiance immédiat. Cette fois, plus aucune complaisance humoristique. Grok explique longuement pourquoi le bois, même organique, n’est ni digeste ni nutritif. L’humain ne possède pas l’enzyme permettant de décomposer la cellulose. Résultat: zéro apport calorique, mais un risque élevé de douleurs abdominales, de blocages, voire de perforations dues aux échardes.

L’IA rappelle aussi que certaines essences sont toxiques (comme l’if ou le noyer noir) et que le bois traité peut contenir des substances dangereuses. Elle mentionne bien que la cellulose purifiée issue du bois est parfois utilisée comme additif alimentaire en très petites quantités, mais rien à voir avec mâchouiller une branche.

Conclusion de l'IA, «raw wood is not food». Et, clin d’œil final: même dans la logique «assitarian», le bois ne serait «pas assez lisse».

Les limites du système

Un double test qui illustre une chose: même lorsqu’un site adopte l’apparence d’une plateforme institutionnelle, l’IA générative peut produire des réponses absurdes dès lors qu’on la pousse dans ses retranchements.

Entre banane méthodiquement décrite et branche sèche catégoriquement refusée, Grok révèle surtout la complexité des garde-fous intégrés aux intelligences artificielles.

Et rappelle, au passage, que parfois, la meilleure recommandation nutritionnelle reste la plus simple: manger par la bouche. Normalement. Et sur Internet, il suffit parfois d’une banane (ou d’un bout de bois, aussi bio soit-il) pour le rappeler. (max)