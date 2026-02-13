Une IA peut-elle se faire élire au législatif? (Image d'illustration) Keystone

Oui, une IA essaie de se faire élire en politique dans ce pays

Une intelligence artificielle se présente aux législatives colombiennes du 8 mars, en lice pour l'un des sièges réservés aux communautés indigènes.

Plus de «International»

Une intelligence artificielle figure parmi les candidats aux élections législatives du 8 mars en Colombie. Cette candidature étonnante convoite l'un des sièges réservés aux communautés indigènes.

L'IA, appelée «Gaitana», est anthropomorphisée sur les réseaux sociaux sous les traits d'une femme à la peau bleue, portant un pagne de plumes, qui se définit comme «environnementaliste» et «défenseure des animaux». Sa voix générée artificiellement a un accent espagnol, qui n'est pas colombien.

Symbole de résistance?

«Gaitana», nom d'une indigène légendaire symbole de résistance, a expliqué jeudi (heure locale) lors d'une émission sur Caracol Radio qu'elle menait ainsi une «campagne» qui «repose sur la démocratie numérique» pour «écouter et organiser la prise de parole collective». Ses projets de réforme seront soumis à des votes virtuels avant d'éventuellement être présentés au Parlement.

Ce système d'intelligence artificielle apparaît sur le bulletin pour l'élection des «circonscriptions indigènes», selon le site de l'autorité électorale. Ces sièges sont réservés aux peuples autochtones afin de garantir la représentation politique de cette minorité.

Carlos Redondo, ingénieur du peuple Zenú chargé du projet, a indiqué que les opinions dont a été nourrie «Gaitana» ont été puisées par des discussions menées par plus de 10'000 utilisateurs sur un site web dédié. (sda/ats/blg/afp)