Le Parlement californien adopte une loi pour encadrer l'IA

«Beaucoup d'entre nous au Congrès pensons que la loi SB 1047 est bien intentionnée mais mal informée. Nous voulons que la Californie soit à la pointe de l'IA d'une manière qui protège les consommateurs, les données, la propriété intellectuelle et bien plus encore. SB 1047 nuit à cette fin plus qu'elle n'y contribue.»