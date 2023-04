Un soldat russe en action dans le Donbass.

Interview

«L'Ukraine n'a qu'un seul essai»

Pour Vladimir Poutine, la guerre se passe mal. Certes, Bakhmout pourrait bientôt tomber aux mains de la Russie, mais l'offensive russe est coincée. L'Ukraine prépare-t-elle sa grande contre-attaque?

Patrick Diekmann

Les chars occidentaux sont arrivés et l'Ukraine rassemble ses forces et ses munitions. Alors que la Russie utilise de plus en plus de soldats et de matériel pour s'emparer de Bakhmout, l'armée ukrainienne prépare une grande contre-offensive. De nombreux blogueurs militaires russes préviennent: cette attaque devrait avoir lieu dans le sud du pays, avec 60 000 soldats et 200 à 300 chars. L'Ukraine pourrait conquérir des parties du pont terrestre reliant la Russie continentale à la Crimée. Pour le chef du Kremlin Vladimir Poutine, ce serait un revers cuisant – militairement et politiquement.

Gustav Gressel travaille en tant que Senior Policy Fellow pour le groupe de réflexion politique European Council on Foreign Relations (ECFR). Dans ses recherches, il se concentre sur les structures militaires en Europe de l'Est et plus particulièrement sur les forces armées russes.

Mais qu'attend l'Ukraine pour se lancer? Gustav Gressel, expert du militaire et de la Russie, dissèque les risques d'une contre-attaque pour l'Ukraine. Une chose est sûre pour lui: l'armée russe a certes d'énormes problèmes de ravitaillement, mais l'Ukraine n'a qu'une seule chance pour lancer son attaque.

Les chars de combat et les munitions occidentaux sont parvenus en Ukraine. Pourquoi l'attaque ukrainienne ne démarre-t-elle pas immédiatement?

Gustav Gressel: Cela va prendre du temps. L'Ukraine attend que l'offensive russe s'épuise. L'armée russe subit des pertes bien plus importantes lors d'une attaque que lors de la défense. Cela signifie que tant que l'armée russe a l'illusion de réussir ses attaques et que Poutine insiste sur la poursuite des offensives, beaucoup de forces sont consommées – et cela les détourne d'autres parties du front.

Réagir à une contre-offensive ukrainienne diminue donc les possibilités russes?

Exactement. Nous pouvons déjà observer que les réserves russes s'amenuisent et que l'armée russe se concentre sur les attaques de Bakhmout et Avdiïvka. Mais les réserves qui sont maintenant dépensées pour la prise de Bakhmout ne pourront pas être utilisées pour absorber une contre-offensive ukrainienne.



L'Ukraine attend donc le bon moment pour attaquer?

L'Ukraine n'a le droit qu'à un seul essai pour cette contre-offensive.

«Le matériel de guerre occidental n'est pas arrivé en grande quantité, et certains chars de combat et de tir ne résisteront pas à l'attaque»

L'Ukraine ne sait pas dans quelle mesure elle pourra alors obtenir des remplacements. Le matériel est rare et l'offensive à venir doit apporter des résultats. Il est donc important de continuer à réduire les forces russes.

Quelles seraient les conséquences si l'offensive ukrainienne était un échec?

L'Ukraine perdrait probablement une année entière, car il lui faudrait une éternité pour obtenir du nouveau matériel venant de l'Ouest.

«Politiquement, ce serait aussi un coup dur pour le moral et un problème dans les négociations avec l'Occident, car certaines forces en Occident prônent déjà un cessez-le-feu et un gel du front»

Nous serions alors dans une situation où la pression sur Kiev augmenterait pour qu'elle accepte un cessez-le-feu peu à son avantage.

En quoi un cessez-le-feu ne profiterait pas à l'Ukraine?

Parce que cela donne à la Russie l'occasion de préparer la prochaine conquête du territoire ukrainien. La même guerre pourrait alors recommencer dans trois ou cinq ans. Poutine s'en sortirait et pourrait consolider tranquillement ses gains territoriaux. Il est probable que la Russie poursuive ensuite cette politique belliqueuse. Cela permettrait à Poutine de souffler un peu.

Les autorités ukrainiennes ont demandé aux personnes vivant dans les zones occupées par la Russie de quitter les régions. Est-ce un signe que les hostilités pourraient bientôt commencer?

Pas nécessairement. Kiev s'inquiète aussi de l'enrôlement forcé de ces personnes par la Russie. La Russie ne se contente pas de les envoyer au front, elle les force à participer à la construction de positions défensives et à creuser des tranchées.

A quoi ressemblent ces positions de défense?

Comme le Westwall pendant la Seconde Guerre mondiale. Des tranchées profondes, des défenses en béton, des abris pour l'infanterie, des barrages antichars et des champs de mines. Surtout en direction de la Crimée, les Russes ont beaucoup creusé.

«Ces lignes ne sont pas infranchissables, mais il faudra du temps pour faire disparaître ces barrages»

Cela ralentit évidemment une offensive ukrainienne.

Cela signifie aussi que pour l'Ukraine, ce ne sera probablement pas aussi facile que lors de l'offensive de la fin de l'été 2022.

Exactement. Voilà pourquoi Kiev demande à l'Occident plus d'armes lourdes et d'équipement. Ils savent qu'une offensive sera probablement plus lente et plus pénible.

«L'Ukraine a surtout besoin de munitions, et elle est déjà en train de faire des achats dans le monde entier»

Cela sera décisif dans la bataille pour les positions renforcées.

Attendre est-il stratégiquement judicieux?

Plus la Russie a de temps pour se préparer, plus ces lignes de défense seront solides. Attendre a des avantages et des inconvénients. D'une part, les Russes continuent de se consumer à Bakhmout. D'autre part, les positions russes seront de mieux en mieux renforcées au fil du temps. L'Ukraine peut partir trop tôt, mais aussi trop tard. C'est une tâche difficile pour l'état-major ukrainien, mais il a certainement ses raisons d'attendre. C'est simplement difficile à évaluer pour nous, de l'extérieur.

L'Ukraine serait-elle déjà prête pour une offensive?

L'Ukraine a certes reçu de nombreux nouveaux systèmes d'armes, mais il faudra les rassembler en unités communes une fois que les soldats ukrainiens auront terminé leur formation. Ces brigades nouvellement formées s'entraînent maintenant ensemble. Cela signifie que l'Ukraine se trouve dans la phase de sa contre-attaque, dans laquelle elle habitue les unités les unes aux autres et les prépare à leurs tâches. C'est important, car tout doit fonctionner sans problème.

Les blogueurs militaires russes pensent que l'attaque ukrainienne aura lieu au sud, dans la région de Zaporijia. Êtes-vous du même avis? Ce serait en tout cas un objectif logique pour l'Ukraine de couper le pont terrestre reliant la Russie continentale à la Crimée.

«Cela permettrait à Kiev de reprendre possession d'une partie de la côte, et de là, de tirer des lance-missiles en direction du pont de Crimée»

Cela mettrait toute la logistique des Russes dans le corridor sud sous une pression extrême. Ce serait aussi un grand succès politique pour l'Ukraine.

Le Kremlin en est probablement conscient.

Exactement, et les troupes russes s'y préparent. Nous ne devons pas non plus sous-estimer l'étendue du terrain. Les 62 Leopard 2 et les 100 chars d'assaut modernes ne suffisent pas pour une telle surface.

Les Ukrainiens ne seraient-ils pas là aussi une cible facile pour l'armée de l'air russe?

Pas forcément. La défense antiaérienne ukrainienne est très mobile et elle avance en cas d'attaque. Les chars antiaériens Gepard sont particulièrement appréciés des Ukrainiens, car ils peuvent suivre les pointes avant. Mais ils n'en possèdent que 33, avec une portée de trois kilomètres. La protection contre les attaques aériennes se perd alors un peu en cas d'offensive. Mais jusqu'à présent, les Ukrainiens ont réussi à se protéger de ces attaques dans le Donbass avec l'équipement dont ils disposent. Le problème pour l'Ukraine est aussi le ravitaillement en munitions, y compris pour les Gepards.

Qu'en est-il de l'approvisionnement du côté russe? Voyez-vous des signes indiquant que Poutine pourrait être obligé d'arrêter la guerre?

Je ne m'avancerais pas trop à ce sujet. Si les choses continuent comme cela, Poutine sera militairement anéanti à l'automne.

«Mais nous ne savons pas dans quelle mesure la Chine va aider la Russie, surtout avec des substitutions»

La production de chars, par exemple, est actuellement à l'arrêt en Russie. Les coques de chars sont certes dans les usines, mais elles ne peuvent pas être assemblées parce qu'il manque des composants élémentaires. Ainsi, l'industrie de l'armement russe ne peut pas produire suffisamment d'appareils de vision nocturne, de radios ou d'appareils avec des puces de contrôle. Ces composants étaient importés de l'Ouest avant la guerre.

«Maintenant, la Russie doit soit trouver des échappatoires pour contourner les sanctions occidentales, soit se fournir des copies de ces produits auprès de la Chine»

Ce dernier scénario me semble probable.

La production en Russie pourrait donc être relancée?

On peut s'y attendre. Nous ne pouvons bien sûr pas savoir ce qu'il se passe dans la tête de Poutine. Mais il a pris d'énormes risques en lançant cette guerre d'agression, puis en se mobilisant en Russie, et il a investi beaucoup de capital politique interne dans ce conflit. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'il essaiera de faire tourner tous les rouages et de prolonger la guerre, avant d'entreprendre des négociations. Je ne dirais donc pas forcément que les Russes sont économiquement à bout. C'est juste une tendance actuelle.

Il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent de gros problèmes pour l'industrie de l'armement russe.

Bien sûr. La Russie a de gros problèmes, on peut le constater sur le champ de bataille. Il y a six mois, les chars ukrainiens ne pouvaient sortir de leur abri que quelques secondes pour tirer, afin de ne pas être la cible des missiles guidés des chars russes.

«Mais l'armée russe semble maintenant les avoir en grande partie utilisées, et maintenant les chars ukrainiens se placent effrontément devant les positions russes et tirent dedans»

Il y a donc des signes d'une grande pénurie de munitions du côté russe. Cela se passe mal pour Poutine, mais comme je l'ai dit, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives.

