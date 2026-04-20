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Profanation d’une statue de Jésus: Israël promet des sanctions

A woman checks a social media post on her mobile phone featuring an image that appears to show an Israeli soldier hitting a statue of Jesus Christ in the southern Lebanese Christian village of Debl, i ...
Israël condamne un acte jugé «honteux» contre une statue de Jésus.Image: AFP

Israël promet des sanctions après la profanation d’une statue de Jésus

Benjamin Netanyahou a condamné un soldat israélien filmé en train de frapper une statue de Jésus dans le sud du Liban et a promis des «mesures sévères».
20.04.2026, 15:0920.04.2026, 15:29

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis lundi des «mesures sévères» contre un soldat israélien, filmé en train de frapper à l'aide d'une masse une statue de Jésus dans le sud du Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a ceremony marking the annual Holocaust Remembrance Day at the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem Tuesday, April 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwig ...
L’armée israélienne a annoncé avoir ouvert une enquête après qu’un soldat israélien a frappé une statue de Jésus avec une masse.Keystone

La séquence, dont l'authenticité a été confirmée par l'armée, a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Elle montre un soldat israélien frappant la tête d'une statue de Jésus crucifié, tombée de sa croix. Sur X, Netanyahu écrit:

«J'ai été choqué et attristé d'apprendre qu'un soldat de Tsahal avait endommagé un symbole religieux catholique dans le sud du Liban»
Netanyahu

«Je condamne cet acte dans les termes les plus fermes. Les autorités militaires mènent une enquête pénale et prendront des mesures disciplinaires sévères à l'encontre de l'auteur», a-t-il ajouté.

L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que le soldat était en opération dans le sud du Liban et a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Acte «honteux et dégradant»

Israël a pris le contrôle de plusieurs secteurs du sud du Liban, fief du Hezbollah, après l'attaque du mouvement pro-iranien contre Israël le 2 mars, en représailles à l'offensive israélo-américaine en Iran. Les frappes israéliennes ont fait plus de 2300 morts et un million de déplacés. Un cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi.

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«Des mesures appropriées seront prises à l'encontre des personnes impliquées, conformément aux conclusions de l'enquête», a précisé l'armée, assurant traiter l'affaire avec «la plus grande sévérité».

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a également condamné un acte «honteux et dégradant», présentant sur X ses excuses «à tous les chrétiens dont les sentiments ont été blessés».

La statue se trouve dans le village chrétien de Debel, près de la frontière avec Israël, a indiqué à l'AFP la municipalité qui n'a en revanche pas pu dire si elle avait été endommagée. La zone est inaccessible à la presse.

L'armée israélienne a assuré «aider la communauté à remettre la statue en place», ajoutant n'avoir «aucune intention de porter atteinte aux infrastructures civiles, y compris aux édifices religieux ou aux symboles religieux».

Les troupes israéliennes sont restées dans la zone et ont démoli dimanche de nouvelles maisons, selon l'agence de presse officielle libanaise (ANI). (tib/ats)

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Des manifestations, en Iran et ailleurs
Des Iraniennes tiennent des photos de Mahsa Amini, les mains peintes en rouge, lors d'une manifestation devant le consulat d'Iran suite à la mort de Mahsa Amini, à Istanbul, en Turquie, le 17 octobre 2022.
source: epa / sedat suna
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Au Liban, des missiles traversent le ciel pendant que les gens vivent leur vie.
Video: watson
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