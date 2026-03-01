en partie ensoleillé10°
DE | FR
burger
International
France

La bombe nucléaire place Macron au sommet du pouvoir Français

En France, la dissuasion nucléaire repose entièrement sur la décision du président français.
Seule puissance nucléaire de l’Union européenne, la France concentre son arsenal entre les mains du président.Image: montage watson

Macron va brandir son «sceptre» nucléaire

En France, la bombe nucléaire reste symbole ultime de souveraineté et de sécurité. La dissuasion repose entièrement sur la décision d'Emmanuel Macron.
01.03.2026, 16:0601.03.2026, 16:06
Valérie LEROUX / afp

Pour Emmanuel Macron, qui s'exprimera lundi sur la doctrine nucléaire française, comme pour ses prédécesseurs, la bombe atomique, «sceptre» suprême, est consubstantielle du pouvoir présidentiel.

Le président français doit préciser comment la dissuasion nucléaire française peut contribuer à la sécurité de l'Europe en plein bouleversement stratégique mondial et sur fond de recul de la présence américaine au sein de l'Otan.

(FILES) This file photograph shows a submarine at the Ile Longue Defence unit, a submarine navy base, in Crozon, near Brest, western France, on July 4, 2017. Emmanuel Macron will deliver from the Ile ...
Sous-marin à l’Ile Longue : Macron présentera le 2 mars la dissuasion nucléaire française.Image: POOL

Lorsqu'il prendra la parole dans la rade de Brest en Bretagne (ouest), devant un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE), symbole ultime du feu nucléaire, il aura un rendez-vous solennel avec les Français, inhérent à la nature même de la bombe et de la fonction présidentielle. Le 16 janvier 1983, l'ancien président François Mitterrand lançait:

«La pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion en France, c'est le chef de l'Etat, c'est moi, car tout dépend de sa détermination»
François Mitterrand

«Le reste ce sont des matériaux inertes, jusqu'à la décision qui doit consister précisément à faire qu'on ne s'en serve pas», ajoutait-il, dans une forme de sacralisation de l'arme nucléaire dont dispose la France depuis les années 1960.

Poutine a 1600 têtes nucléaires et la France 290, ça suffit?

Le chef de l'Etat peut s'appuyer sur un arsenal de «stricte suffisance», un peu moins de 300 têtes nucléaires, susceptible de causer des «dommages inacceptables» à qui s'attaquerait aux «intérêts vitaux» du pays, selon les grands principes de la doctrine française.

En France, «c'est une forme de sceptre nucléaire»

La dissuasion nucléaire incarne ainsi l'essence même du pouvoir présidentiel, quand il peut être contesté dans l'arène politique, comme c'est le cas pour Emmanuel Macron, actuellement en fin de mandat et impopulaire.

Autour d'une thèse sur la dimension européenne de la dissuasion française et actuellement en post-doctorat au Massachusetts Institute of Technologz (MIT) à Cambridge (Etats-Unis), Florian Galleri résume:

«Autant pour les présidents que pour la population, c'est une forme de sceptre nucléaire»
Florian Galleri

«Sur la dissuasion, seul le président décide. On se retrouve suspendus à sa parole, ce qui renforce sa centralité dans une période où il est contesté. Cela rappelle qu'il est le président», dit-il à l'AFP.

Cette parole peut aussi faire polémique. A chaque fois qu'Emmanuel Macron évoque la «dimension européenne» de la dissuasion française, une partie de ses opposants l'accusent de vouloir brader la bombe.

En mars 2025, «il a alors fait son adresse aux Français dans laquelle il a martelé que la dissuasion nucléaire était nationale de A jusqu'à Z», rappelle le chercheur. Il pointe:

«Si on attaque la politique nucléaire, on attaque la posture présidentielle en tant que telle»
Florian Galleri

Pour la France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne depuis le départ du Royaume-Uni, la bombe est aussi l'attribut suprême de l'indépendance et de la souveraineté quand ses partenaires s'en remettent au parapluie nucléaire américain.

Le nuclaire impose la verticalité du pouvoir

Ce pouvoir a sa part de rites, sinon de sacré. «Il y a d'abord la cathédrale, le PC "Jupiter" sous (le palais de) l'Elysée. Puis l'onction, la manière dont le président va recevoir le fameux code nucléaire», relève Jean Guisnel, co-auteur de l'ouvrage «Le Président et la Bombe».

Ce missile ukrainien fait des ravages et inquiète les sbires de Poutine

L'amiral Bernard Rogel, ancien chef d'état-major particulier des présidents François Hollande et Emmanuel Macron (2016-2020), acteur direct de cette transmission en 2017, décrit un moment «grave». Il raconte:

«Quand un nouveau président arrive, le premier type qu’il voit c’est son chef d'état-major particulier qui vient lui expliquer ce dont il va avoir la charge»
L'amiral Bernard Rogel

Lors de la prise de fonctions d'Emmanuel Macron, «je n'ai pas vu les épaules du président s'affaisser ou son dos se courber», dit-il. Mais c'est un «moment solennel» où le président devient «devant le peuple le garant de la sécurité ultime» du pays, dit-il.

L'Europe se déchire sur son futur avion: un général dézingue le F-35

Le chef de l'Etat français, élu au suffrage universel, dispose aussi de cette légitimité pour appuyer sur le bouton. De fait, toute la dissuasion repose sur une verticalité extrême entre le commandant de SNLE - ou le responsable des forces aériennes stratégiques - et le président.

«Quand un ordre est déclenché, cela va directement de l'un à l'autre», souligne l'amiral Rogel. Un portrait du chef de l'Etat, matérialisant ce lien, est d'ailleurs installé devant la chambre du commandant. (tib/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Les abris antiato­miques – un phénomène suisse
1 / 8
Les abris antiato­miques – un phénomène suisse
Aperçu de l’une des plus grosses installations de protection civile à Berneck: dortoir. (image: wikimedia/kecko)
source: wikimedia/kecko
partager sur Facebookpartager sur X
Le «for sure» de Macron devient viral
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Frappes en Iran: Voici combien de Suisses sont bloqués dans le monde
Le TCS explique que des centaines de personnes sont bloquées dans des aéroports à cause de la fermeture d'une partie du trafic aérien dans cette région du monde.
Près de 1000 voyageurs suisses sont bloqués dans le monde samedi à cause de l'escalade militaire entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, annonce le Touring Club Suisse (TCS). 400 de ces membres sont d'ailleurs bloqués dans 15 pays.
L’article