Voici les enjeux des attaques de l'Iran contre des alliés de ses opposants. canva/afp

Pourquoi ces endroits sont la cible de l'Iran

Les frappes de représailles iraniennes ont visé au moins quatre bases américaines au Moyen-Orient, en réponse à l'opération militaire lancée par Washington samedi.

L'opération militaire lancée par les Etats-Unis samedi contre l'Iran a déjà provoqué plusieurs frappes de représailles contre au moins quatre bases américaines au Moyen-Orient.

Bahreïn

Les Gardiens de la révolution iraniens ont confirmé avoir ciblé le siège de la Cinquième flotte de la marine américaine, à Bahreïn.

Le petit royaume du Golfe avait d'abord annoncé que cette base américaine avait été touchée par une attaque de missiles.

Avec un port en eaux profondes, elle peut accueillir les plus grands navires militaires américains, comme les porte-avions. La marine américaine utilise cette base depuis 1948.

Plusieurs navires américains ont leur port d'attache à Bahreïn, notamment des bâtiments antimines, des navires de soutien logistique et des vedettes d'intervention rapide des gardes-côtes.

Qatar

Samedi, des explosions ont été entendues près de la base américaine d'Al-Udeid au Qatar, la plus grande de la région.

Un journaliste de l'AFP a vu un missile être détruit par un intercepteur dans un nuage de fumée blanche.

En plus de plusieurs centres de commandement, la base accueille des avions de combat et des moyens de transport aérien, de ravitaillement en vol et de renseignement.

L'Iran avait déjà tiré des missiles sur Al-Udeid en juin à la suite des frappes américaines visant des installations nucléaires iraniennes.

Koweït

La base aérienne d’Ali Al-Salem au Koweït, qui accueille une escadre logistique américaine et des drones d'attaques MQ-9 Reapers, a été ciblée par "plusieurs missiles balistiques" samedi, selon les autorités locales.

Si le Koweït a dit les avoir interceptés, l'Italie, qui a ses propres militaires déployés sur place, affirme qu'un missile iranien a provoqué des "dégâts importants" sur sa piste. "Aucun" militaire italien n’a été blessé, affirme Rome, "ils étaient tous dans le bunker".

Le Koweït héberge également le Camp Arifjan, qui accueille le quartier général avancé de la composante armée de terre du Centcom, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.

L'armée américaine dispose également de stocks de matériel prépositionnés dans le pays.

Emirats arabes unis

Deux témoins ont indiqué samedi à l'AFP avoir vu de la fumée s'élever de la base d'Al Dhafra, à Abou Dhabi, qui accueille des troupes américaines.

Les Etats-Unis y disposent d'une importante escadre expéditionnaire qui inclut des drones MQ-9 Reapers. Des avions de combat y sont parfois de passage.

Irak

Les États-Unis ont déployé des troupes dans la région autonome kurde d'Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe jihadiste État islamique (EI), mais leur mission devrait prendre fin d'ici septembre, conformément à un accord entre Washington et Bagdad.

Les forces américaines ont déjà achevé leur retrait des autres installations situées en Irak.

Les forces américaines en Irak et en Syrie avaient été à plusieurs reprises la cible de combattants pro-iraniens après le déclenchement de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza en octobre 2023.

Syrie

Les Etats-Unis ont maintenu depuis des années une présence militaire dans une série d'installations en Syrie dans le cadre des efforts internationaux contre l'EI.

Mais ces troupes sont en train d'être retirées du pays, et ce retrait devrait être bouclé d'ici un mois, ont récemment indiqué à l'AFP plusieurs sources.