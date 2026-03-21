Comme ce vendredi, le président russe assiste désormais à des visioconférences, mais personne ne sait où il se trouve réellement. Keystone

Mais où est passé Vladimir Poutine?

Depuis le début du mois, le chef du Kremlin n'a fait aucune apparition publique. Il semblerait même qu'il ne se soit plus rendu dans ses bureaux. En toile de fond, les frappes en Iran et les risques supposés pour sa sécurité.

Thomas Wanhoff / t-online

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Mais où se trouve donc le président russe? La dernière apparition publique de Valdimir Poutine remonte au 9 mars, lors d'une réunion au Kremlin consacrée à la situation du marché pétrolier et gazier. Depuis, il n'a fait aucune apparition publique. Selon l'agence de presse d'investigation russe indépendante Agentsvo, il n'a pas été aperçu non plus au siège du gouvernement.

Selon le site officiel de la présidence russe, Vladimir Poutine aurait participé à des réunions avec des gouverneurs, le ministre de l’Éducation et le directeur de Sberbank, ainsi qu’à une séance du Conseil de sécurité. Mais tout se serait fait par visioconférence.

Impossible de savoir s’il se trouvait au Kremlin ou dans l’une de ses résidences, équipées de salles comparables à son bureau principal. D’après Agentsvo, les rencontres avec des responsables et des gouverneurs sont souvent diffusées sous forme de séquences enregistrées à l’avance.

Le conflit en Iran provoque des inquiétudes

Une pause comparable entre des apparitions publiques au Kremlin s’était déjà produite cette année entre le 6 et le 18 février. Cette interruption des apparitions du chef du Kremlin avait eu lieu après une rencontre en personne avec des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Vladimir Poutine avait alors reçu le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez Parrilla.

Selon le média russe, des rumeurs persistantes bien qu'invérifiables évoquent le fait qu'au Kremlin on se préoccupe pour la sécurité du président. En toile de fond, l’assassinat d’Ali Chamenei, le 28 février dernier à Téhéran. La CIA et le Mossad avaient en effet localisé le guide suprême grâce à des caméras de surveillance.

À Moscou, on trouve encore bien plus de caméras, a écrit le politicien russe Dmitri Goudkov sur Telegram. Celui-ci estime que Vladimir Poutine doit tout simplement craindre des attaques similaires dirigées contre lui.

La crainte des caméras de surveillance

Comme l'explique le Financial Times, Ali khamenei a été tué lors d’une frappe aérienne contre sa résidence à Téhéran. L’opération aurait été rendue possible par une surveillance prolongée de ses déplacements à l’aide de caméras de rue.

D’après ces informations, presque toutes les caméras de circulation de la capitale iranienne auraient été piratées par les services de renseignement israéliens.

Même les pannes d’internet à Moscou pourraient être liées à la guerre en Iran, affirme sur le site Zargrad l’ancien ministre de la Sécurité d’État de la république populaire autoproclamée de Donetsk, Andreï Pintschuk. Celles-ci viseraient apparemment à empêcher des tentatives de piratage.

Des rumeurs - également non confirmées - évoquent même que le nouveau dirigeant iranien Mojtaba Khamenei aurait été blessé et se trouverait à Moscou pour y être soigné.

S'il ne s'agit que conjectures, cela ferait de la capitale russe une cible pour d’éventuelles tentatives d’attentat israéliennes et américaines. Andreï Pintschuk affirme que les États-Unis ont déjà réussi à localiser plusieurs dirigeants iraniens via des réseaux en ligne.