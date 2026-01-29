Diana Bahadori sur sa moto. Elle aurait été tuée par balle lors de manifestations en Iran. Image: Screenshot instagram

Mystère autour de la mort de l'influenceuse «Baby Rider» en Iran

Elle s'est affichée sans voile, à moto. Le décès de l'influenceuse iranienne Diana Bahadori vient d'être annoncé.

Une influenceuse iranienne, passionnée de moto, a apparemment été abattue par les forces de sécurité du régime des mollahs lors de manifestations antigouvernementales. Diana Bahadori, connue sur Instagram sous le pseudonyme de «Baby Rider», comptait plus de 200 000 abonnés.

Selon le site d'information iranien indépendant Iranwire, citant des organisations de défense des droits de l'homme, la jeune femme de 19 ans aurait été tuée par balle lors de manifestations à Gorgan, capitale de la province de Golestan, début janvier.

Selon l'organisation Hyrcani Human Rights, elle a été abattue de deux balles aux alentours de minuit le 8 janvier. Le corps de la jeune femme aurait été remis à sa famille par les autorités deux jours plus tard. Les médias d'Etat affirment qu'elle est décédée dans un accident de la route et que son véritable nom était Shahrzad Mokhami.



Un message publié sur le compte Instagram de l'influenceuse affirmait que le décès était accidentel. Les abonnés étaient invités à ne pas propager de rumeurs. Cependant, l'organisation de défense des droits humains Hyrcani a rapporté que la famille avait fait cette déclaration sous la pression des services de renseignement iraniens.

La publication Instagram de la famille était-elle motivée par la pression?

Selon une source proche de la famille de Diana Bahadori, citée par Iranwire, les autorités n'ont restitué son corps qu'à certaines conditions. La famille a été contrainte d'organiser des funérailles secrètes et de nier publiquement qu'elle ait été tuée par les forces gouvernementales.

Sous le pseudonyme de «Baby Rider», la jeune Iranienne a publié des photos et des vidéos d'elle à moto, toujours sans voile. Le port du voile est obligatoire pour les femmes en Iran. Dans sa dernière vidéo, elle portait un blouson de cuir et chantait une chanson iranienne. (t-online)