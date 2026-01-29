en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Iran

«Baby Rider»: L'influenceuse iranienne aurait été abattue

Diana Bahadori: Baby Rider, Iran
Diana Bahadori sur sa moto. Elle aurait été tuée par balle lors de manifestations en Iran.Image: Screenshot instagram

Mystère autour de la mort de l'influenceuse «Baby Rider» en Iran

Elle s'est affichée sans voile, à moto. Le décès de l'influenceuse iranienne Diana Bahadori vient d'être annoncé.
29.01.2026, 16:0129.01.2026, 17:10
Un article de
t-online

Une influenceuse iranienne, passionnée de moto, a apparemment été abattue par les forces de sécurité du régime des mollahs lors de manifestations antigouvernementales. Diana Bahadori, connue sur Instagram sous le pseudonyme de «Baby Rider», comptait plus de 200 000 abonnés.

Selon le site d'information iranien indépendant Iranwire, citant des organisations de défense des droits de l'homme, la jeune femme de 19 ans aurait été tuée par balle lors de manifestations à Gorgan, capitale de la province de Golestan, début janvier.

Selon l'organisation Hyrcani Human Rights, elle a été abattue de deux balles aux alentours de minuit le 8 janvier. Le corps de la jeune femme aurait été remis à sa famille par les autorités deux jours plus tard. Les médias d'Etat affirment qu'elle est décédée dans un accident de la route et que son véritable nom était Shahrzad Mokhami.

Un message publié sur le compte Instagram de l'influenceuse affirmait que le décès était accidentel. Les abonnés étaient invités à ne pas propager de rumeurs. Cependant, l'organisation de défense des droits humains Hyrcani a rapporté que la famille avait fait cette déclaration sous la pression des services de renseignement iraniens.

Mystère autour de la mort de l&#039;influenceuse «Baby Rider» en Iran en janvier 2026.
«Baby Rider».Image: instagram «Baby Rider»

La publication Instagram de la famille était-elle motivée par la pression?

Selon une source proche de la famille de Diana Bahadori, citée par Iranwire, les autorités n'ont restitué son corps qu'à certaines conditions. La famille a été contrainte d'organiser des funérailles secrètes et de nier publiquement qu'elle ait été tuée par les forces gouvernementales.

Morts en Iran: ONG et autorités donnent des chiffres très différents

Sous le pseudonyme de «Baby Rider», la jeune Iranienne a publié des photos et des vidéos d'elle à moto, toujours sans voile. Le port du voile est obligatoire pour les femmes en Iran. Dans sa dernière vidéo, elle portait un blouson de cuir et chantait une chanson iranienne. (t-online)

Toute l'actu sur la guerre entre Israël et l'Iran
Israël: le tout pour le tout
5
Israël: le tout pour le tout
de Antoine Menusier
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
La «théorie des pizzas» a prédit les frappes d’Israël sur l’Iran
de Fred Valet
Israël menace les civils iraniens +++ La riposte de Téhéran a fait 4 morts
Israël menace les civils iraniens +++ La riposte de Téhéran a fait 4 morts
de Team watson
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Le Mossad aurait accompli une action inédite dans l'attaque en Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
Toutes ces fois où Israël a attaqué l'Iran
de Jean-Philippe CHOGNOT
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
2
Est-ce qu'Israël peut détruire le programme nucléaire iranien?
Thèmes
Des pluies déclenchent des torrents rouge sang en Iran
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La débâcle du Cybertruck de Tesla continue
Il devait bouleverser le marché des pick-up. Aujourd'hui, le Cybertruck de Tesla peine à séduire de nouveaux clients.
Tesla connaît un échec persistant avec son pick-up électrique Cybertruck. Présenté comme un modèle révolutionnaire, il accumule les contretemps et les déboires. Initialement, Tesla prévoyait d'en produire 250 000 exemplaires par an, mais, l'an dernier, la demande n'a atteint qu'environ 8% de ce chiffre, selon les données du spécialiste des données automobiles Cox Automotive.
L’article