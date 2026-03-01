ciel clair
International
Iran

Voici pourquoi les frappes ont eu lieu le 28 février en Iran

epa12788284 Houthi supporters hold portraits of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a protest against US-Israeli attacks on Iran, in Sana&#039;a, Yemen, 01 March 2026. Iran officially ...
A la mort d'Ali Khamenei, une partie de l'Iran exulte, tandis que l'autre partie pleure. Keystone

Voici pourquoi les frappes en Iran ont eu lieu samedi

C'est à l'occasion d'une réunion de haut niveau du pouvoir iranien que les Etats-Unis et Israël ont peu tuer l'ayatollah Khamenei. L'opération couvait depuis des mois.
01.03.2026, 21:1001.03.2026, 21:10

La CIA américaine a appris qu’Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran, ce qui a permis aux armées américaines et israéliennes de le cibler, affirme dimanche le New York Times.

Citant des sources proches de l’opération, le journal américain affirme que l’agence de renseignement pistait le guide suprême iranien depuis plusieurs mois et avait acquis une certaine confiance quant à ses lieux de résidence et habitudes.

Le quotidien affirme:

«Puis l’agence a appris qu’une réunion de haut-responsables devait avoir lieu samedi matin dans un complexe immobilier appartenant aux autorités iraniennes au coeur de Téhéran. Plus important encore, la CIA a appris que le guide suprême devait être sur place.»
Qui dirige l'Iran par intérim?

Les Américains ont ensuite partagé l’information avec Israël, et, selon des sources informées du processus de décision interrogées par le journal, les Etats-Unis et Israël ont décidé d’ajuster la chronologie de leur attaque en partie pour exploiter cette information, qui a permis l’élimination du dirigeant de la République islamique d’Iran.

En effet, le plan initial prévoyait une attaque de nuit pour bénéficier du couvert de l’obscurité, selon le journal, qui affirme que la frappe a été délivrée à 09H40 locales (06H10 GMT) par des missiles à longue-portée air-sol dont le quotidien ne donne pas le nom.

Le guide suprême et plusieurs dirigeants iraniens ont été éliminés dans la campagne de frappes américaine et israélienne amorcée samedi. En riposte, l’Iran a lancé une série d’attaques contre des intérêts américains dans la région, mais aussi contre les autres pays de la région. (afp)

