brouillard
DE | FR
burger
International
Islam

Oléron: le suspect dit avoir reçu des «ordres d'Allah»

Investigators stand by the burned car after a motorist deliberately rammed pedestrians and cyclists across two neighbouring towns on the Ile d&#039;Oleron, off the Atlantic coast, injuring people befo ...
L'enquête commence à révéler la personnalité troublée du suspect.Keystone

Oléron: le suspect dit avoir reçu des «ordres d'Allah»

L'homme qui a volontairement blessé 5 personnes mercredi a expliqué avoir entendu des voix lui exigeant de faire «un sacrifice». Avant l'islam, l'homme à la santé mentale instable s'était tourné vers la religion catholique.
06.11.2025, 21:1406.11.2025, 21:18

L'homme de 35 ans qui a renversé plusieurs personnes mercredi avec sa voiture sur l'île d'Oléron a déclaré «avoir suivi les ordres d'Allah» lui demandant de faire «un sacrifice», a déclaré jeudi le procureur de La Rochelle. Ce dernier a toutefois écartant toute dimension «djihadiste» à cet acte.

France: Le profil du conducteur qui a blessé 5 personnes est scruté

Le suspect, qui «déclarait s'être tourné vers le catholicisme dans un premier temps, puis s'être converti récemment à l'islam, seul et à l'aide des réseaux sociaux», a cherché à «attenter à la vie de 7 personnes en moins de 30 minutes», a souligné devant la presse Arnaud Laraize.

Cinq personnes, âgées de 22 à 69 ans, ont été blessées au final, dont deux grièvement qui sont toujours hospitalisées, leur situation médicale restant «particulièrement préoccupante» selon le magistrat.

Au terme de sa garde à vue vendredi matin, le mis en cause sera présenté à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour tentatives d'assassinats, a ajouté le procureur de la République.

On en sait plus sur le meurtre du Vaudois retrouvé découpé

L'homme a prononcé Allah Akbar «à de très nombreuses reprises» lors de son interpellation, alors qu'il tentait de prendre la fuite dans un champ après avoir incendié son véhicule, à l'intérieur duquel une bonbonne de gaz et une lame de couteau de 35 centimètres ont été retrouvées par les enquêteurs.

Devant les enquêteurs, ce trentenaire célibataire et sans enfants a dit «avoir souhaité mourir en s'immolant», sans réussir à faire exploser la voiture qui appartenait à son père. Précisant qu'une expertise psychiatrique réalisée durant la garde à vue avait retenu une altération du discernement au moment des faits, Arnaud Laraize a relaté:

«Dans sa dernière audition, il déclarait entendre des bruits bizarres dans sa tête depuis quelque temps et faisait part de sa volonté d'être interné.»

Décrit comme polytoxicomane et sous l'emprise de cannabis lors de son périple criminel, il a tenu devant les enquêteurs des propos «qui manquent de cohérence, marqués de troubles de la personnalité».

«Un retard considérable»: la Cour des comptes charge le Louvre

En l'absence de liens établis avec des organisations terroristes ou des personnes connues des services de renseignement spécialisés, ou de consultation de propagande djihadiste, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi du dossier. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
1
L'«énorme erreur de jugement» de l'ex-épouse d'Andrew va lui coûter cher
de Marie HEUCLIN, Londres
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
3
Le sable du Sahara est radioactif: est-ce la faute des Français?
de Charlotte Skonieczny
Thèmes
Savoir-faire – comment agir correctement en cas de suspicion d’amiante
1 / 6
Savoir-faire – comment agir correctement en cas de suspicion d’amiante

1. L’année de construction est déterminante pour savoir s’il faut s’attendre à la présence d’amiante. Dans les maisons construites avant 1990, il faut s’attendre à la présence d’amiante.
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Shaqiri peut construire sa maison de luxe, mais à une condition
3
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Il trouve pour 700 000 euros d'or en creusant dans son jardin
Un homme est tombé sur un véritable trésor en creusant sa piscine, près de Lyon (F). Son origine reste un mystère.
Des lingots et des pièces en or estimés à quelque 700 000 euros: un habitant de Neuville-sur-Saône, près de Lyon, a découvert un véritable trésor en creusant une piscine dans son jardin, a indiqué mercredi la mairie.
L’article