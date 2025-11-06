brouillard
Le profil du conducteur qui a blessé 5 personnes est scruté

Investigators inspect the burned car after a motorist deliberately rammed pedestrians and cyclists across two neighbouring towns on the Ile d&#039;Oleron, off the Atlantic coast, injuring people befor ...
France: Le profil du conducteur qui a blessé 5 personnes est scruté

L'homme qui a foncé sur des habitants de l'île d'Oléron puis crié «Allah Akbar» a passé une nuit en garde à vue. Son passé de dépendant et son très récent intérêt pour l'islam sont analyés par les enquêteurs.
06.11.2025, 17:0306.11.2025, 17:03

Le conducteur, qui a blessé volontairement 5 personnes mercredi sur l'île d'Oléron puis crié «Allah Akbar», a passé une première nuit en garde à vue. L'enquête se concentre jeudi sur le profil de ce marginal, entre possible autoradicalisation et interrogations sur son état psychiatrique.

Un automobiliste a percuté volontairement cinq personnes en France

Des victimes tirées d'affaire

Âgé de 35 ans et connu pour des problèmes d'alcool, le mis en cause a percuté délibérément 5 piétons ou cyclistes mercredi matin au volant de son véhicule. 2 d'entre eux sont blessés grièvement, une jeune femme de 22 ans, collaboratrice du député du Rassemblement national de Charente-Maritime, Pascal Markowsky, et un cycliste âgé de 69 ans.

Leur pronostic vital n'était «plus engagé» jeudi, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de France Inter, même s'ils restent «en urgence absolue» avec des «blessures extrêmement graves».

La jeune femme a subi une première opération et doit être opérée à nouveau, a précisé à l'AFP son employeur. Il a dit:

«Ses parents ont pu la voir, elle leur a parlé»

Deux des 5 blessés ont pu quitter l'hôpital, a déclaré à l'AFP une source proche de l'enquête.

Un passé de délinquant

Le pêcheur et fils de pêcheur, qui résidait dans un mobile-home à Saint-Pierre d'Oléron, était connu pour des délits de droit commun. Il n'était toutefois pas surveillé par les services de renseignement pour une éventuelle radicalisation, avait indiqué mercredi Laurent Nuñez en se rendant sur les lieux du drame.

La police anglaise cherche des détenus libérés par erreur

Après avoir mis le feu à son véhicule, il a crié «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand) au moment de son interpellation par les gendarmes, qui l'ont neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique.

Le suspect est resté peu loquace lors de ses premières heures de garde à vue, a déclaré jeudi à l'AFP une source proche de l'enquête, qui fait état d'«interrogations sur son état psychiatrique». L'homme a été examiné par un psychiatre, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes placées en garde à vue, souligne cette source.

La justice a été saisie

Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête pour «tentatives d'assassinat» et le Parquet national antiterroriste (Pnat) n'était «à ce stade» pas saisi. Le Pnat a déclaré jeudi à l'AFP être toujours «en observation» du dossier. Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du mis en cause. Le ministre de l'Intérieur a reconni:

«Il y a des références religieuses chez lui assez claires, assez explicites»
Comment la menace terroriste a changé en France

Laurent Nuñez laisse néanmoins à la justice le soin de qualifier ce «périple meurtrier» de «terroriste» ou non. Le ministre de l'Intérieur a souligné:

«C'est le Parquet national antiterroriste qui va, au travers d'une expertise psychiatrique qui a eu lieu hier (mercredi), de perquisitions, d'une étude de la téléphonie, déterminer si ces éléments ont été déclencheurs dans l'action violente.»

Interrogé pour savoir s'il y avait, comme l'ont rapporté plusieurs médias, eu une possible autoradicalisation du mis en cause, qui aurait découvert la religion musulmane il y a un mois, le ministre a confirmé ces éléments. Il a ajouté:

«Je vous le confirme. Maintenant, il reste après à savoir si ça a été déterminant ou pas dans le passage à l'acte et quelle a été la motivation de l'individu.»

Une source proche de l'enquête a confirmé:

«Ça fait un mois qu'il a mis le nez là-dedans, semble-t-il en toute autonomie»

Procureur de la République à La Rochelle, Arnaud Laraize a déclaré mercredi qu'il ne s'exprimerait sur l'enquête que jeudi «au vu des investigations très nombreuses en cours dont on attend le résultat».

En déplacement au Brésil pour un sommet sur le climat à Belem, le président Emmanuel Macron s'est dit «frappé par l'attaque survenue à Oléron». Dans un message publié sur le réseau social X, il a écrit:

«J'ai pleine confiance en la justice pour établir la vérité et répondre à cette violence avec la plus grande fermeté.»
Emmanuel Macron

Le président français ne s'est pas prononcé sur les circonstances de l'attaque. (ats/afp)

