France: Le profil du conducteur qui a blessé 5 personnes est scruté
Le conducteur, qui a blessé volontairement 5 personnes mercredi sur l'île d'Oléron puis crié «Allah Akbar», a passé une première nuit en garde à vue. L'enquête se concentre jeudi sur le profil de ce marginal, entre possible autoradicalisation et interrogations sur son état psychiatrique.
Des victimes tirées d'affaire
Âgé de 35 ans et connu pour des problèmes d'alcool, le mis en cause a percuté délibérément 5 piétons ou cyclistes mercredi matin au volant de son véhicule. 2 d'entre eux sont blessés grièvement, une jeune femme de 22 ans, collaboratrice du député du Rassemblement national de Charente-Maritime, Pascal Markowsky, et un cycliste âgé de 69 ans.
Leur pronostic vital n'était «plus engagé» jeudi, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de France Inter, même s'ils restent «en urgence absolue» avec des «blessures extrêmement graves».
La jeune femme a subi une première opération et doit être opérée à nouveau, a précisé à l'AFP son employeur. Il a dit:
Deux des 5 blessés ont pu quitter l'hôpital, a déclaré à l'AFP une source proche de l'enquête.
Un passé de délinquant
Le pêcheur et fils de pêcheur, qui résidait dans un mobile-home à Saint-Pierre d'Oléron, était connu pour des délits de droit commun. Il n'était toutefois pas surveillé par les services de renseignement pour une éventuelle radicalisation, avait indiqué mercredi Laurent Nuñez en se rendant sur les lieux du drame.
Après avoir mis le feu à son véhicule, il a crié «Allah Akbar» (Dieu est le plus grand) au moment de son interpellation par les gendarmes, qui l'ont neutralisé à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique.
Le suspect est resté peu loquace lors de ses premières heures de garde à vue, a déclaré jeudi à l'AFP une source proche de l'enquête, qui fait état d'«interrogations sur son état psychiatrique». L'homme a été examiné par un psychiatre, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes placées en garde à vue, souligne cette source.
La justice a été saisie
Le parquet de La Rochelle a ouvert une enquête pour «tentatives d'assassinat» et le Parquet national antiterroriste (Pnat) n'était «à ce stade» pas saisi. Le Pnat a déclaré jeudi à l'AFP être toujours «en observation» du dossier. Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du mis en cause. Le ministre de l'Intérieur a reconni:
Laurent Nuñez laisse néanmoins à la justice le soin de qualifier ce «périple meurtrier» de «terroriste» ou non. Le ministre de l'Intérieur a souligné:
Interrogé pour savoir s'il y avait, comme l'ont rapporté plusieurs médias, eu une possible autoradicalisation du mis en cause, qui aurait découvert la religion musulmane il y a un mois, le ministre a confirmé ces éléments. Il a ajouté:
Une source proche de l'enquête a confirmé:
Procureur de la République à La Rochelle, Arnaud Laraize a déclaré mercredi qu'il ne s'exprimerait sur l'enquête que jeudi «au vu des investigations très nombreuses en cours dont on attend le résultat».
En déplacement au Brésil pour un sommet sur le climat à Belem, le président Emmanuel Macron s'est dit «frappé par l'attaque survenue à Oléron». Dans un message publié sur le réseau social X, il a écrit:
Le président français ne s'est pas prononcé sur les circonstances de l'attaque. (ats/afp)