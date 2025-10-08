brouillard
DE | FR
burger
International
Israël

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza interceptés

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza interceptés par Israël
Des bateaux militaires israéliens.Keystone

Des bateaux de la nouvelle flottille pour Gaza interceptés par Israël

Au moins trois bateaux ont été interceptés au large de Gaza ce mercredi matin. Les passagers ont été transférés vers Israël et seront «expulsé rapidement».
08.10.2025, 06:3208.10.2025, 07:12

Des bateaux d'une nouvelle flottille internationale pour Gaza ont été interceptés mercredi matin tôt au large du territoire par l'armée israélienne, ont annoncé le ministère des Affaires étrangères israélien et la coalition Global Sumud Flotilla, qui coordonne cette initiative.

Global Sumud Flotilla a fait état sur X de «trois bateaux - le Gaza Sunbirds, l'Alaa Al-Najjar et l'Anas Al-Sharif - interceptés à 220 kilomètres au large des côtes de Gaza», mercredi matin.

Un navire, le Conscience, transportant selon cette organisation plus de 90 personnes dont des journalistes et des médecins, a également été attaqué par un hélicoptère de l'armée israélienne, tandis que l'équipage d'un autre bateau, le Milad, était «intercepté».

«On vous traite comme un animal»: des Suisses de la flottille témoignent

Le ministère des Affaires étrangères israélien a condamné sur X une «tentative futile» de «pénétrer dans une zone de combat», précisant que «les navires et les passagers ont été transférés vers un port israélien» et «devraient être expulsés rapidement».

110 000 dollars d'aide

Global Sumud Flotilla affirme que les bateaux transportaient pour «110 000 dollars d'aide sous la forme de médicaments, d'équipements respiratoires et de produits de nutrition destinés aux hôpitaux de Gaza qui sont à court de provisions».

Plusieurs militants d'une précédente flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg, ont été expulsés lundi par Israël après avoir subi selon eux de mauvais traitements après l'arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.

Cette flottille avait pour objectif de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, dévastée par la guerre, et de livrer de l'aide humanitaire au territoire palestinien. Elle était constituée d'une cinquantaine de bateaux. (ats)

Plus d'articles sur la situation à Gaza
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
2
Pourquoi parachuter de l'aide sur Gaza est «ridicule et inutile»
de Alberto Silini
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
1
Israël rappelle 60 000 réservistes pour l'invasion de Gaza-ville
Comment Israël a rasé Gaza
4
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
6
«Netanyahou veut procéder au nettoyage ethnique de Gaza»
de Kilian Marti
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Bachar al-Assad a été empoisonné à Moscou
Exilé en Russie depuis la chute de son régime, l'ancien dictateur syrien a été hospitalisé en urgence à la mi-septembre. Selon une ONG, il a été victime d'un empoisonnement.
L'ex-président syrien Bachar al-Assad a été admis aux «soins d'intensifs» d'un hôpital moscovite le 20 septembre dernier, révèle l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) dans un communiqué.
L’article