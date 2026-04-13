En Cisjordanie, des colons israéliens bloquent l'accès des élèves à leur école (image d'archives). afp

Des soldats israéliens tirent du gaz lacrymogène sur des écoliers

En Cisjordanie occupée, des soldats israéliens ont dispersé lundi au gaz lacrymogène des écoliers palestiniens en sit-in, empêchés d’accéder à leur école par des colons.

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Des soldats israéliens ont utilisé du gaz lacrymogène lundi pour disperser des écoliers palestiniens qui participaient à un sit-in en Cisjordanie occupée, après que des colons leur ont barré l'accès à leur école, a constaté un journaliste de l'AFPTV.

A Oumm al-Khair, un village du sud de la Cisjordanie, dans la région de Massafer Yatta, un groupe d'écoliers s'était rassemblé près d'une clôture en fil barbelé érigée par des colons israéliens, qui bloquaient l'accès des élèves à leur école, a précisé le journaliste.

Les enfants, accompagnés de quelques adultes, participaient à une classe en plein air sous forme de sit-in pour réclamer l'accès à l'établissement lorsque les soldats ont tiré des gaz lacrymogènes, confirme Bassam Jabr, directeur de l'éducation pour la région.

L'armée israélienne a pour sa part précisé à l'AFP être intervenue à la suite de signalements faisant état d'un «rassemblement inhabituel de Palestiniens» qu'elle dit avoir «dispersé», sans préciser si des gaz lacrymogènes avaient été utilisés.

Reprise de l'école perturbée

A Oumm al-Khair, les écoliers devaient reprendre les cours lundi pour la première fois depuis la suspension des classes consécutive au déclenchement de la guerre au Moyen-Orient le 28 février.

«Nous étions assis quand ils ont lancé une grenade (une cartouche de gaz lacrymogène) sur nous. J'ai eu peur, j'ai commencé à crier et je me suis enfuie» Sarah al-Hathaleen, écolière de 12 ans

La fillette confie avoir «commencé à pleurer».

«Nous étions impatients d'aller à l'école aujourd'hui (...) Nous voulons retourner à l'école», a dit à l'AFP son frère Rachid, 11 ans.

Les colons «tentent de nous étouffer de toutes les manières. L'une de ces méthodes consiste à couper la route aux élèves et à étendre la colonie», a déclaré Jabr, en référence à la colonie voisine de Carmel, à l'origine de la clôture. «Nous poursuivrons ce sit-in aujourd'hui et demain», a-t-il ajouté.

Violences en augmentation

Les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, ont fortement augmenté depuis l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Elles se sont poursuivies après l'entrée en vigueur d'un fragile cessez-le-feu le 10 octobre à Gaza et se sont encore intensifiées depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Hormis Jérusalem-Est, annexée par Israël, plus de 500'000 Israéliens vivent en Cisjordanie parmi environ trois millions de Palestiniens, dans des colonies que les Nations unies jugent illégales au regard du droit international. (sda/ats/afp)