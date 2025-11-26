Berne débloque 23 millions pour Gaza et accueille 13 enfants blessés

Berne renforce son action à Gaza avec l’accueil de nouveaux enfants blessés et une aide de 23 millions pour répondre à la catastrophe humanitaire.

Plus de «Suisse»

Ignazio Cassis confirme l’arrivée de treize enfants évacués de Gaza et dévoile un soutien financier massif destiné aux besoins humanitaires et médicaux. Image: (ILLUSTRATION) MONTAGE WATSON

Un mois après l'accueil de sept enfants blessés de la bande de Gaza, treize autres enfants sont en route pour la Suisse afin d'y être soignés, a déclaré mercredi le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis devant les médias. Le Conseil fédéral a également confirmé un soutien immédiat de 23 millions de francs à Gaza et en Cisjordanie.

Le Tessinois s'exprimait à Berne lors d'une conférence de presse sur l'aide humanitaire suisse. Les enfants et leurs proches sont actuellement en route de Gaza vers la Suisse. Mais pour des raisons de sécurité, le ministre n'a pas précisé où ils se trouvent. Une cinquantaine de proches accompagnent les blessés.

La Suisse a accueilli fin octobre sept premiers enfants. Sitôt arrivés en Suisse, ils ont été emmenés dans les hôpitaux universitaires et cantonaux de:

Genève.

Vaud.

Tessin.

Bâle-Ville.

Lucerne.

Saint-Gall.

Ces enfants souffrent de blessures de guerre et ont besoin de soins médicaux très spécialisés. Les enfants et leurs 27 proches avaient d'abord dû être évacués en toute sécurité de la bande de Gaza, avec l'accord des autorités israéliennes.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15 000 personnes, dont 4000 enfants, devraient être évacuées de la zone de guerre pour recevoir des soins médicaux.

Soutien immédiat de 23 millions

Le Conseil fédéral a par ailleurs confirmé un soutien financier immédiat au plan de paix américain pour Gaza de 23 millions de francs. «Les besoins humanitaires restent immenses», a dit Ignazio Cassis. L'objectif est de sauver des vies et préparer un horizon politique crédible.

Il a ainsi précisé les montants qui avaient été annoncés début novembre: 17,5 millions sont destinés à l'aide humanitaire et aux besoins des enfants.



Cinq millions de francs sont destinés au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

de francs sont destinés au Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA). Quatre millions au CICR.

millions au CICR. Deux millions au Croissant-Rouge palestinien

millions au Croissant-Rouge palestinien Un million à une organisation humanitaire jordanienne.

Le Conseil fédéral accorde une attention particulière au sort des enfants du Territoire palestinien occupé (TPO), gravement touchés par plus de deux ans de conflit, écrit-il dans un communiqué. Un montant total de 5,5 millions leur est destiné:

2,5 millions à l'Unicef.

à l'Unicef. Deux millions à l'OMS et

à l'OMS et Un million à l'ONG Save the Children.

Le Département des affaires étrangères a également conclu un partenariat avec la FIFA, pour un projet visant à installer dix mini terrains de football (cinq en Israël et cinq dans le TPO) et des programmes d'entraînement.

La Suisse cofinance dans un premier temps deux terrains en Cisjordanie à hauteur de 120 000 francs. Il s'agit d'offrir un bol d'air frais immédiat aux enfants, c'est un geste important et peu coûteux, a défendu le ministre.

Investissements avec la Fifa

En Cisjordanie aussi, la situation reste précaire, a ajouté la représentante suisse à Ramallah, Anne-Lise Cattin-Hennin. La violence des colons israéliens augmente, l'économie souffre des entraves de mouvements, les enfants ne vont à l'école que trois jours par semaine.

Le Conseil fédéral a aussi décidé d'accorder quatre millions de francs à l'Autorité palestinienne pour couvrir des dépenses dans le secteur de la santé à Jérusalem-Est, via le mécanisme européen Pégase, ainsi que'un million à la Banque mondiale pour appuyer des réformes budgétaires; 500 000 francs sont encore consacrés au déminage humanitaire. (jah/ats)