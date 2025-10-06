en partie ensoleillé13°
Flottille: Israël expulse Greta, mais pas de Suisses

Pro-Palestinians protesters wait for Swedish activist Greta Thunberg to arrive at the Eleftherios Venizelos International Airport in Athens, Monday, Oct. 6, 2025 after being deported from Israel for t ...
Un comité d'accueil attend Greta Thunberg en Suède.Keystone

L'Etat hébreu a annoncé l'expulsion de 171 militants supplémentaires, dont la Suédoise Greta Thunberg. Selon le DFAE, dix suisses sont de leur côté toujours en détention.
06.10.2025, 16:3406.10.2025, 16:37

Israël a annoncé lundi avoir expulsé 171 militants supplémentaires de la Flottille pour Gaza, dont la Suédoise Greta Thunberg. Le convoi maritime tentait de percer le blocus israélien de Gaza, mais a été intercepté alors qu'il s'approchait des côtes du territoire palestinien.

«171 provocateurs supplémentaires de la flottille [...], dont Greta Thunberg, ont été expulsés aujourd'hui d'Israël vers la Grèce et la Slovaquie», écrit le ministère des Affaires étrangères sur X. Les autorités ont diffusé des photos de Thunberg et de deux autres femmes à l'aéroport de Ramon, dans le sud d'Israël, vêtues du survêtement gris en usage dans les prisons israéliennes.

Parmi les expulsés figurent des ressortissants de Grèce, d'Italie, de France, d'Irlande, de Suède, de Pologne, d'Allemagne, de Bulgarie, de Lituanie, d'Autriche, du Luxembourg, de Finlande, du Danemark, de Slovaquie, de Suisse, de Norvège, du Royaume-Uni, de Serbie et des Etats-Unis, ajoute le ministère.

Le DFAE dément

Contacté lundi, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a démenti l'information selon laquelle des Suisses ont été expulsés. Il y a toujours dix Helvètes incarcérés à la prison de Ktzi'ot, dans le sud d'Israël. «Le DFAE continue d'oeuvrer pour leur rapatriement», a indiqué l'un de ses porte-paroles.

Neuf participants suisses à la flottille Global Sumud pour Gaza sont rentrés en Suisse le week-end dernier, après avoir été expulsés par avion. Au total, 19 faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi au large de Gaza par la marine israélienne.

Une interception jugée illégale

La flottille Global Sumud est partie de Barcelone, en Espagne, au début du mois de septembre avec pour objectif de rompre le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, et de livrer de l'aide humanitaire au territoire palestinien. Selon les organisateurs et Amnesty international, la flottille a été arraisonnée de façon illégale.

«On vous traite comme un animal»: des Suisses de la flottille témoignent

Israël, qui accuse la flottille d'être une émanation du Hamas, le mouvement islamiste palestinien avec lequel il est en guerre depuis deux ans, affirme au contraire que les bateaux ont violé une zone interdite et qu'aucune aide humanitaire n'a été trouvée à bord des navires. Selon la police israélienne, plus de 470 personnes à bord des bateaux de la flottille ont été arrêtées. Les premières expulsions ont commencé dès le 2 octobre.

Après l'expulsion de Thunberg et de ses compagnons, 138 participants à la flottille restent en détention en Israël, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. (jzs/ats)

