Un panneau interdisant l'utilisation de drones au-dessus de l'aéroport de Francfort: face à la guerre hybride menée par la Russie, ce n'est qu'un vœu pieux. Image: Daniel Kubirski / Imago

«Notre piste mène à la Russie»: ils font une découverte majeure

Une équipe de jeunes journalistes allemands a mené une enquête aux résultats spectaculaires sur l'ampleur des opérations russes d'espionnage en Europe.

Bojan Stula / ch media

La guerre hybride menée par la Russie contre l’Europe prend une ampleur toujours plus grande. Dans un rapport publié mardi, le Service de contre-espionnage militaire allemand (MAD) a mis en garde contre une intensité sans précédent des actions d’espionnage, de sabotage et de désinformation.

Selon le MAD, les services de renseignement de Vladimir Poutine sont soumis à «une forte pression de résultats» et collectent en particulier des informations susceptibles d’apporter «un avantage tactique sur le champ de bataille».

Une série d'étranges corrélations révélée

Cette analyse alarmante est renforcée par une enquête publiée, jeudi dernier, par sept jeunes journalistes allemands de l’Axel-Springer-Akademie et du journal Bild. Le septuor a identifié «des similitudes frappantes» entre les trajets de navires de la flotte fantôme russe et des observations de drones au-dessus de cibles militaires.

Le croisement de données maritimes et de signalements de drones a ainsi fait apparaître un schéma précis. A chaque fois que des navires effectuaient des cercles inhabituels et des parcours en zigzag en mer du Nord et en mer Baltique, des alertes liées à des drones survenaient en Allemagne quelques heures plus tard. Au total, les jeunes enquêteurs ont pu établir 19 de ces correspondances.

Dans ces observations, trois navires marchands se sont révélés centraux. Même s’ils naviguent sous d’autres pavillons, tous peuvent être rattachés à la flotte fantôme russe. Le porte-conteneurs Hav Dolphin est exploité pour une compagnie norvégienne sous pavillon d’Antigua-et-Barbuda, mais son équipage est exclusivement russe.

Le Hav Snapper navigue pour la même compagnie norvégienne, sous pavillon des Bahamas, et a été entretenu pendant plusieurs semaines dans l’enclave russe de Kaliningrad. Enfin, il y a le navire russe Lauga, qui avait auparavant fait escale sur la base militaire russe de Tartous, en Syrie.

De forts soupçons, mais pas de preuves

Durant la période concernée, les trois navires s'illustraient par des traversées à vide, sans contrat de fret, et par des «schémas de navigation chaotiques» pour lesquels, selon des experts, il n’existe aucune autre explication. Tous figurent déjà sur les listes des autorités européennes de sécurité et ont été contrôlés à plusieurs reprises par la police et les douanes, sans résultat probant toutefois.

Pour l’équipe de journalistes, les contrôles ont été effectués de façon trop superficielle. Les autorités ne disposent en effet pas de suffisamment de personnel pour inspecter tous les conteneurs et les cachettes potentielles à bord de ces grands navires. Membre de l’équipe d’enquête, Clemens Justus a déclaré à Bild:

«Nous n’avons donc pas de preuves définitives d’une activité d’espionnage de ces navires»

Mais il ajoute:

«Notre piste mène à la Russie, pas de manière irréfutable, mais c’est actuellement l’hypothèse la plus probable»

En marge de son enquête, l’équipe a pu consulter des données de l’Office fédéral de la police criminelle qui n'avaient jusqu’ici pas été publiées. Celles-ci révèlent l’ampleur actuelle des activités illégales de drones en Allemagne.

Entre janvier et novembre 2025, 1072 incidents impliquant 1955 drones ont été recensés. Dans seulement 29 des 498 cas examinés, la police a pu identifier les pilotes. Les essaims de drones observés survolaient presque exclusivement des installations militaires ou leurs abords immédiats.

Traduit de l'allemand par Joel Espi