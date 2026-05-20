Vidéo: watson

Cette vidéo de militants pour Gaza maltraités choque

Le ministre d'extrême droite israélien Itamar Ben Gvir a provoqué un tollé au sein même de son gouvernement et à l'étranger en publiant une vidéo de militants agenouillés et les mains liées, après leur arrestation en mer.

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Le premier ministre Benjamin Netanyahou a jugé de telles images «pas conformes avec les valeurs d'Israël». Et son ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a accusé son collègue d'avoir «sciemment nui» à l'image du pays avec «ce spectacle honteux». «Non, vous n'êtes pas le visage d'Israël», a insisté le chef de la diplomatie.

Les forces israéliennes avaient intercepté lundi au large de Chypre les bateaux de la flottille. Elles ont entamé mercredi le transfert et le placement en détention, dans le sud d'Israël, des centaines de militants propalestiniens qui se trouvaient à bord.

«Monstrueux et inhumain»

«Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous», lance, triomphant, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir sur des images publiées sur sa chaîne Télégram, avec l'hymne national israélien en musique de fond.

On y voit des dizaines de militants agenouillés les uns à côté des autres, visages collés au sol et mains liées, sur le pont d'un bateau de la marine israélienne. Une jeune femme crie «Libérez la Palestine» au passage du ministre et se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité.

Les réactions étrangères n'ont pas tardé. Rome a jugé «inadmissible» le traitement réservé aux militants propalestiniens, parmi lesquels figurent de nombreux Italiens, exigeant «des excuses». Madrid a dénoncé un acte «monstrueux, indigne et inhumain», tandis que Dublin s'est dit «consterné et choqué» par la vidéo.

La France a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur israélien pour les «agissements inadmissibles» du ministre israélien, coutumier des outrances.

Appel de la Confédération

Contacté par Keystone-ATS, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu ceci:

«La Confédération a appelé à plusieurs reprises l'ambassadeur d'Israël en Suisse et les autorités compétentes en Israël à respecter les droits fondamentaux des participants à la flottille, y compris des conditions de détention dignes, les garanties procédurales et le droit à la défense, ainsi qu'à se conformer au droit international et au droit de la mer.»

«Toute intervention contre la flottille doit respecter les principes de proportionnalité», ajoute-t-il, sans faire directement référence à la vidéo publiée par M. Ben Gvir. Les services d'Ignazio Cassis ont connaissance de la présence de plusieurs Suisses parmi les participants à la flottille, mais n'ont pour l'instant aucune information des autorités israéliennes concernant leur nombre et leur identité.

Plus de 400 personnes

Dans la nuit de mardi à mercredi, le ministère israélien des Affaires étrangères a indiqué que les 430 membres de la flottille avaient été transférés à bord de navires israéliens et faisaient route vers Israël.

«Ayant mis le cap sur Gaza pour y apporter de l'aide humanitaire et contester le blocus illégal, ces participants civils ont été enlevés de force dans les eaux internationales et conduits en territoire israélien entièrement contre leur volonté», a commenté l'organisation de défense des droits humains Adalah, précisant que certains étaient arrivés au port d'Ashdod (sud) où ils sont détenus.

Une cinquantaine de navires avaient quitté la Turquie la semaine dernière avec pour objectif de briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre.

S'il a critiqué le comportement de son ministre, Benjamin Netanyahu a appelé à expulser les militants «dès que possible». «Israël a pleinement le droit d'empêcher de provocatrices flottilles de partisans terroristes du Hamas d'entrer dans nos eaux territoriales et d'atteindre Gaza», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Au service du Hamas»

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que les membres de la flottille arrêtés pourraient rencontrer leurs représentants consulaires. «Cette flottille s'est une fois de plus révélée n'être rien de plus qu'un coup de communication au service du Hamas», a-t-il ajouté.

Le mouvement islamiste palestinien a lui aussi fustigé mercredi la vidéo, en dénonçant la «dépravation morale» d'Israël.

Israël contrôle tous les points d'entrée vers la bande de Gaza, sous blocus israélien depuis 2007. Pendant la guerre à Gaza, où une trêve fragile est en vigueur depuis octobre 2025, le territoire a connu de graves pénuries de nourriture, de médicaments et d'autres biens essentiels, Israël ayant parfois complètement interrompu les livraisons d'aide humanitaire.

Une précédente flottille avait été interceptée en avril dans les eaux internationales au large de la Grèce et la plupart des militants expulsés vers l'Europe. Deux d'entre eux ont été amenés en Israël, détenus pendant plusieurs jours puis expulsés. (ats)