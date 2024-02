Le dernier roi d'Italie s'est éteint

Victor-Emmanuel de Savoie (à gauche) en compagnie d'un policier italien, sur une photo prise en 2004. Keystone

Victor Emmanuel de Savoie, dernier héritier de la royauté italienne, décède à 87 ans à Genève, marquant la fin d'une vie marquée par l'exil.

Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie Humbert II, est décédé à Genève. Il aurait eu 87 ans le 12 février.

Victor Emmanuel est décédé à Genève, entouré de sa famille, a annoncé la Maison royale de Savoie. Le lieu et la date des funérailles devraient être annoncés prochainement.

Né le 12 février 1937 à Naples, il était le chef de la maison de Savoie qui régna sur l'Italie unifiée de 1861 à 1946 et le fils du dernier roi, Umberto II, qui n'a occupé le trône que de mai à juin 1946.

Il a quitté l'Italie à l'âge de 9 ans, banni avec tous les descendants mâles de la maison royale par la Constitution de 1946 pour sanctionner la collaboration de son grand-père, Victor Emmanuel III, avec le régime fasciste et la signature des lois raciales.

Il n'a pu revenir dans la péninsule qu'en décembre 2002, après la levée de l'exil votée par le Parlement italien. Pour l'obtenir, il avait dû jurer fidélité à la République, un geste auquel il s'est longtemps refusé.

260 millions d'euros de dédommagement moral

Victor Emmanuel avait aussi compliqué le chemin de son retour en refusant de condamner le choix de son grand-père de signer les lois raciales. «Je n'étais pas né», avait-il déclaré en 1997, «et puis, elles n'ont pas été si terribles».

Depuis la levée du bannissement, le prince continuait à résider la plupart du temps en Suisse, où il s'était fixé depuis de longues années, et il n'a rien fait pour gagner le coeur de ses compatriotes.

Au contraire, lui et son fils Emmanuel Philibert avaient réclamé en 2007 dans une lettre au président de la République 260 millions d'euros de dédommagement moral pour l'exil subi pendant 56 ans ainsi que la restitution des biens de la famille, confisqués par l'Etat. Les deux hommes ont cependant renoncé face au tollé soulevé en Italie.

Victor Emmanuel a fait parler de lui à plusieurs reprises. En 1978, une dispute a éclaté dans le port de plaisance d'une île au large de la Corse. Des coups de feu seraient partis du fusil de Victor Emmanuel de Savoie. Un touriste allemand a été touché et est décédé plus tard. Jugé et acquitté pour ces faits en 1991, il est simplement condamné à du sursis pour port d'arme prohibé.

En Suisse, le prince a été dans le viseur des autorités fiscales genevoises et bernoises, qui se disputaient le droit de l'assujettir entre 2003 et 2005, alors que Victor Emmanuel avait changé de domicile fiscal après avoir acquis un chalet à Gstaad.

En 2006, il s'était retrouvé impliqué dans une affaire de proxénétisme et de machines à sous qui l'avait conduit une semaine en prison et un mois aux arrêts domiciliaires.

La Maison de Savoie a régné au haut Moyen Age sur la Savoie, qui se trouve dans certaines parties de l'Italie, de la France et de la Suisse actuelles, ainsi que sur le Piémont, dans le nord de l'Italie. Elle a fourni les rois d'Italie entre 1861 et 1946. (chl/ats)