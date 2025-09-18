Contrairement à la France, l'Italie veut créer un jour férié
Le projet, qui prévoit de décréter le 4 octobre férié dès 2026, bénéficie du soutien de tous les partis de la coalition gouvernementale de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.
Le vote devait avoir lieu jeudi à la chambre des députés, mais le débat a été reporté au début de la semaine prochaine.
Le pape François, décédé en avril à 88 ans, a été le premier à prendre le nom de saint François d'Assise, un religieux du XIIIe siècle qui a renoncé à ses richesses et consacré sa vie aux pauvres.
Un jour férié en l'honneur du saint, fondateur de l'ordre des Franciscains, existait il y a plusieurs décennies mais avait été supprimé en 1977 dans le cadre de mesures d'austérité.
Ses partisans souhaitent rétablir la fête de saint François le 4 octobre à partir de 2026, pour le 800e anniversaire de la mort du saint, malgré les craintes d'un alourdissement des finances publiques.
Ce rétablissement «est un appel à la paix, à la cohésion, à la valeur de la nature et à sa leçon de foi et de spiritualité», a déclaré Maurizio Lupi, chef du parti Noi Moderati (centre) à l'origine du projet, dans un communiqué à l'AFP.
L'Italie compte 12 jours fériés, contre 11 en France, en Grèce et en Suède. Le calendrier en comporte 15 à Chypre ou encore 14 en Croatie et en Espagne. (sda/ats/afp)