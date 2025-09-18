Contrairement à la France, l'Italie veut créer un jour férié

Quelques semaines après le rejet en France de la suppression de deux jours fériés, l'Italie propose d'en créer un nouveau en l'honneur de saint François d'Assise et du pape argentin du même nom.

Plus de «International»

Le projet, qui prévoit de décréter le 4 octobre férié dès 2026, bénéficie du soutien de tous les partis de la coalition gouvernementale de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Le vote devait avoir lieu jeudi à la chambre des députés, mais le débat a été reporté au début de la semaine prochaine.

Le pape François, décédé en avril à 88 ans, a été le premier à prendre le nom de saint François d'Assise, un religieux du XIIIe siècle qui a renoncé à ses richesses et consacré sa vie aux pauvres.

Un jour férié en l'honneur du saint, fondateur de l'ordre des Franciscains, existait il y a plusieurs décennies mais avait été supprimé en 1977 dans le cadre de mesures d'austérité.

Ses partisans souhaitent rétablir la fête de saint François le 4 octobre à partir de 2026, pour le 800e anniversaire de la mort du saint, malgré les craintes d'un alourdissement des finances publiques.

Ce rétablissement «est un appel à la paix, à la cohésion, à la valeur de la nature et à sa leçon de foi et de spiritualité», a déclaré Maurizio Lupi, chef du parti Noi Moderati (centre) à l'origine du projet, dans un communiqué à l'AFP.

L'Italie compte 12 jours fériés, contre 11 en France, en Grèce et en Suède. Le calendrier en comporte 15 à Chypre ou encore 14 en Croatie et en Espagne. (sda/ats/afp)