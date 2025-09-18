beau temps25°
Venise: Ils n'auraient jamais dû se baigner dans le Grand Canal

Tourists tour the Grand Canal on gondolas in Venice, Italy, on Thursday, June 26, 2025, ahead of festivities in the lagoon city reportedly linked to a wedding celebration for Jeff Bezos and Lauren S�n ...
Se baigner dans le Grand Canal? Mauvaise idée.Keystone

Ils ont eu une mauvaise idée à Venise et ça leur a coûté cher

Un couple de touristes a dû interrompre prématurément ses vacances à Venise après avoir été surpris en train de se baigner dans le Grand Canal. Leur audace leur a coûté cher.
18.09.2025, 15:0718.09.2025, 15:07
Dorothea Meadows / t-online
Un article de
t-online

La baignade dans le Grand Canal, principale voie navigable de Venise, est interdite. Quiconque ne respecte pas la règle et se fait prendre s'expose à une lourde sanction. Un Britannique de 35 ans et sa petite amie roumaine l'ont appris à leurs dépens.

Le couple a été interpellé par la police après que des gondoliers l'ont dénoncé. Tous deux ont été condamnés à une amende 450 euros (420 francs suisses) chacun et expulsés de Venise pour 48 heures. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias italiens, citant la police locale. Il s'agit de la 1136e sanction infligée à des touristes cette année.

Venise maintient ce moyen de lutte controversé contre le surtourisme

Les gondoliers ont appelé la police

Le couple se serait jeté à l'eau près du pont de l'Accademia, non loin de la place Saint-Marc. Les gondoliers du kiosque Rio San Vidal ont immédiatement alerté les autorités, qui ont repêché les deux personnes dans le canal.

Elisabetta Pesce, conseillère à la sécurité, dans un communiqué de la Ville, est claire:

«Je remercie les gondoliers pour leur coopération et leur réaction rapide. Il faut protéger Venise de ceux qui ne la respectent pas: la protéger, c'est garantir la décence pour les habitants et les visiteurs».

La baignade dans les canaux est interdite pour plusieurs raisons. Notamment le trafic dense des bateaux et la mauvaise qualité de l'eau, souligne le ministère local du Tourisme. Sur le total des sanctions prononcées cette année, dix concernent des incidents liés à la baignade.

«Depuis le début de l'année, il y a eu 1136 expulsions pour des incidents de négligence et de comportement incivique», a rappelé Gianni Franzoi, commandant adjoint de la police municipale, dans un communiqué à la chaîne américaine CNN. Selon lui, les méfaits des visiteurs constituent l'un des pires effets secondaires du surtourisme. Il déplore une hausse du nombre de cas.

Voici les 10 villes italiennes les plus touchées par le surtourisme

Les autorités vénitiennes tentent de concilier les besoins financiers liés au tourisme et ceux des habitants. Les visiteurs d'un jour doivent désormais s'acquitter d'un droit d'entrée de dix euros les week-ends d'été et pendant les périodes de forte affluence. En outre, la Ville a interdit les groupes de plus de 25 personnes, l'utilisation de haut-parleurs et de mégaphones, ainsi que le fait de s'arrêter dans les rues étroites pour écouter les explications d'un ou d'une guide.

Adaptation en français par Valentine Zenker

